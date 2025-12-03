Spalletti ‘litiga’ dopo Juve-Udinese, poi vince ed esulta così: il fuoriprogramma © .

Clima disteso allo Stadium, e non solo per la vittoria: Luciano Spalletti ha regalato un siparietto degno di una mini-commedia nel post gara di Coppa Italia. Reduce dal terzo successo consecutivo nella competizione, il tecnico della Juve si è presentato ai microfoni di Sportmediaset con tutta la leggerezza di chi sente che il lavoro, in campo, sta dando i suoi frutti. Ma l’intervista è presto diventata… una battaglia. No, non tattica: contro un auricolare ribelle. A ogni risposta, l’aggeggio decideva di scivolare, tirare, ribellarsi come un esterno che non vuole rientrare in copertura. Spalletti, però, non si è perso d’animo: sorrisi, battute e quella verve toscana che rende tutto più divertente. E quando finalmente l’intervista è andata in porto, è scattata l’esultanza liberatoria.