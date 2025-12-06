Aureliano, la Juve ricorda: torna al VAR a Napoli dopo lo scandalo di Verona

I due episodi contestati in Verona-Juve

La sfida del Bentegodi rimane una ferita aperta per i bianconeri, penalizzati da due interventi arbitrali che hanno orientato la gara. Il primo riguarda il rigore assegnato al Verona per il tocco di mano, involontario, di Joao Mario: Aureliano, dalla sala VAR, aveva giudicato il braccio del giocatore troppo largo: "Lui è fermo e va con braccio largo" dice. Parole che però non hanno trovato la conferma del designatore Rocchi: "La decisione non è corretta, non è calcio di rigore e non è corretto tirare in ballo un altro episodio, che tra l’altro è simile, ma è differente per dinamica che rende questo episodio non punibile". A questo si è aggiunto il caso Orban: una gomitata ai danni di Gatti valutata come semplice giallo, con una certa rapidità di giudizio dalla sala VAR. "Ok giallo lo possiamo tenere" hanno detto da Lissone. Rocchi anche in questo caso ha spiegato l'errore: "Qui per noi era corretto dare rosso perché Orban già guarda l’avversario, un motivo in più per accendere la lampadina. Va dato in campo e al Var lo hanno liquidato troppo velocemente, nonostante l'esperienza dei ragazzi al monitor".

Le scelte arbitrali in vista di Napoli-Juventus

La partita del “Maradona” rappresenta uno snodo importante per entrambe le squadre: Rocchi ha designato per la gara l'arbitro Federico La Penna, affiancato dagli assistenti Peretti e Colarossi. A bordo campo, nel ruolo di quarto ufficiale, è stato scelto Crezzini, mentre la cabina VAR sarà affidata ad Abisso, con Aureliano come AVAR. È proprio quest’ultimo nome ad attirare l’attenzione in virtù dei precedenti con la Juve. Il designatore a parole ha detto chiaramente di non voler vedere la ripetizione di errori già commessi, proprio in occasione di quel Verona-Juve. Con un clima così carico la direzione arbitrale di Napoli-Juve sarà osservata con grande attenzione.

