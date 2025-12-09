Nuovo ds Juve: nella lista di Comolli c'è il mago dei dati! Ottolini aspetta una risposta ma teme la beffa

TORINO - Il mercato di gennaio è alle porte. Servirebbe intervenire, sì, pur considerando tutti i limiti di una Juve che ha già speso parecchio in estate, finora senza vedere i frutti. Peccato, però, che manchi ancora un tassello chiave: la figura del direttore sportivo. La tarantella va avanti dall’estate. Tra giugno e agosto il tema non è mai stato considerato prioritario da Damien Comolli, che però l’aveva posto in cima alla to do list a partire da settembre. Dal momento, cioè, in cui il club avrebbe potuto pianificare le prossime sessioni. Ebbene, il ds non c’è. Fa tutto Comolli, in questa fase. E la società di head hunting che ha incaricato per la pre-selezione dei candidati ha già fornito da un pezzo la short list finale. In questa ci rientra Marco Ottolini, un profilo che fino a poco tempo fa convinceva davvero tutti. Pure lo stesso Comolli, colpito dal colloquio svolto e dal valore aggiunto che l’ex Genoa avrebbe potuto riportare alla Juve, una società che ha conosciuto da vicino nelle precedenti gestioni. Ottolini aspetta un segnale definitivo che non è ancora arrivato e inizia, giustamente, a farsi delle domande sulle reali intenzioni di Comolli, ora in procinto di valutare con molta attenzione un nome nuovo. Inglese, si chiama James Gow. Un candidato che ha scalato vertiginosamente le classifiche di gradimento della società e dello stesso amministratore delegato, che l’ha già (casualmente) incrociato ai tempi di Liverpool, seppur in un’altra veste.