Juve-Pafos, la probabile formazione: Spalletti, clamorosa novità davanti

Ripartire e conquistare 3 punti dopo la sconfitta contro il Napoli. La Juventus si appresta a sfidare in Champons League il Pafos, in un match che potrebbe significare tantissimo nella classifica generale. D'altronde i bianconeri, al momento, sono a 6 punti al pari dei ciprioti. Insomma una gara, quella che verrà diretta da Gil Manzano, da non fallire, con Luciano Spalletti pronto a schierare la formazione che ritiene ideale per affrontare una partita da non sottovalutare. Il Pafos fino ad ora ha perso soltanto contro il Bayern Monaco in Champions, con 3 pareggi (contro Olympiacos, Kairat e Monaco) e 1 vittoria (sul Villarreal). Una partita sentitissima, come ammesso dal direttore sportivo del club Giaretta: "La prenderemo con il massimo impegno per fare bella figura, ma anche per capire dove siamo. Questa Champions ci serve per creare delle fondamenta forti, così da stabilizzarci in Europa".
Juve, la probabile formazione con il Pafos
La Juve pronta a schierarsi con il 3-4-2-1. In porta non ci sono dubbi, con Di Gregorio a difendere ancora una volta i pali bianconeri. Per quanto riguarda il terzetto difensivo invece, si dovrebbe andare verso la conferma degli stessi scesi in campo al Maradona contro il Napoli. Dunque spazio per Kalulu come braccetto destro, Kelly al centro e Koopmeiners come braccetto sinistro. Una gara che, chissà, potrebbe rivedere anche Bremer in campo per uno scampolo di partita. Il difensore brasiliano infatti ha ricominciato ad allenarsi in gruppo: se dovesse dare le giuste garanzie non solo potrebbe accumulare i primi minuti contro il Pafos, ma anche giocare da titolare contro la Roma la prossima domenica sera.
Le scelte a centrocampo
I dubbi maggiori sono relativi alla linea mediana. A partire dalle corsie esterne: la soluzione attualmente più probabile potrebbe vedere McKennie come esterno tuttafascia a destra, mentre Cambiaso come laterale mancino. Ma non è questa l'unica ipotesi in piedi: un'altra possibilità tenuta in conto da Spalletti sarebbe quella di schierare Cambiaso a destra con Kostic a sinistra, dando più corsa alle fasce. Per quanto riguarda i due mediani al centro del centrocampo, si va verso la titolarità del tandem Miretti e Locatelli. Panchina, dunque, per Thuram. Insomma, tante novità al vaglio di Spalletti rispetto alla formazione schierata domenica sera contro il Napoli di Conte.
Attacco, c'è una grande novità
Se al Maradona Spalletti aveva puntato su un attacco a due, con Yildiz e Conceicao e senza un vero riferimento centrale, contro il Pafos si profila una clamorosa novità, annunciata dallo stesso Spalletti a Sky Sport: Zhegrova partirà titolare per la prima volta in stagione. Il kosovaro e Yildiz agiranno alle spalle della punta centrale. Ma su chi ricadrà la scelta per il ruolo di centravanti? Al momento il favorito per una maglia dal 1’ è Openda, leggermente avanti nelle gerarchie rispetto a David.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie (Cambiaso), Miretti, Locatelli, Cambiaso (Kostic); Zhegrova, Yildiz; Openda.
Allenatore: Spalletti.
