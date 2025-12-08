L'arbitro di Juve-Pafos è Gil Manzano: l'ultima volta con Motta e quella rabbia Ronaldo-Dybala

La Juventus deve subito archiviare la sconfitta di campionato contro il Napoli e concentrarsi sul prossimo impegno europeo. I bianconeri tornano infatti in campo per la Champions League, dove li attende il Pafos all’Allianz Stadium. In vista del match, l’UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, scegliendo lo spagnolo Gil Manzano per dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernandez e AVar Cesar Soto Grado. Per la Juve si tratta di un volto già conosciuto, avendolo incrociato in tre occasioni e una queste direzioni porta con sé decisioni controverse.

Le sfide con Chelsea e Aston Villa

Gil Manzano ha già arbitrato la Juventus in due circostanze recenti senza particolari polemiche. La prima risale alla stagione 2021/22, quando lo spagnolo è stato designato per la gara di Champions contro il Chelsea: un match che i bianconeri sono riusciti a portare a casa con una prestazione convincente e con il risultato di 1-0. Un altro incontro è stato quello dello scorso anno contro l’Aston Villa, terminato in parità (0-0). Qui è stato Emery a lamentarsi per un gol annullato ai Villans al 93esimo per un fallo su Di Gregorio.

Il precedente controverso con il Lione

Ben diverso è stato invece il ricordo della sfida del febbraio 2020 contro il Lione, valida per l’andata degli ottavi di Champions League e che ha visto i bianconeri uscire sconfitti di misura. In quella partita, la direzione di Manzano è finito al centro delle critiche da parte dei bianconeri per alcuni episodi ritenuti sfavorevoli. Durante la ripresa, infatti, la Juventus ha protestato vivacemente per due contatti in area, uno su Cristiano Ronaldo e uno su Dybala, giudicati non meritevoli di calcio di rigore. A far discutere ulteriormente è stata l’assenza di intervento del VAR, che non ha richiamato l’arbitro a una revisione delle azioni. L’accaduto ha lasciato strascichi polemici per questo motivo la designazione ha fatto riafforare ricordi non proprio positivi.

