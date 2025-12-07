Napoli-Juve 2-1: Spalletti sostituisce il 10 al Maradona e perde, Hojlund ringrazia...McKennie

Solo Napoli: McTominay sfiora, Hojlund sigilla. Frittata Kelly e Di Gregorio

Formazione annunciata quella del Napoli, meno quella della Juve: il centravanti lo fa lo spazio, nel senso che c'è un universo tra la porta azzurra e Yildiz e Conceicao. McTominay di testa fa urlare al gol, colpo di testa su cross di Neres con Di Gregorio che vede il pallone uscire di centimetri sfiorando l'incrocio dei pali. È la premessa del gol, due minuti più tardi: Juve schiacciata, Hojlund colpisce sul primo palo tra un Di Gregorio che non esce neanche in area piccola e Kelly che si fa bruciare sul tempo dal danese. I bianconeri provano a riprendersi con un possesso palla prolungato e cervellotico, Yildiz scende a centrocampo per far salire la squadra ma chiaramente se davanti non ci sono riferimenti la difficoltà è per la difesa napoletana ma anche per la manovra bianconera: risultato, grande confusione e una facilità estrema per i padroni di casa nel chiudere spazi e ripartire con pochi, precisi passaggi e movimenti. Ancora Neres protagonista ma dall'altro lato, il suo cross da sinistra non trova Hojlund per un soffio.