Yildiz, tesoro Juve: ha già sfondato il muro dei 100 milioni, può raggiungere cifre mostruose

Ragazzino? Non più

Sempre secondo il Cies, Kenan è quinto in Europa per incremento potenziale del suo valore di mercato; davanti a lui ci sono giocatori come Diomandé del Lipsia — prossimo nome forte sul mercato europeo —, lo strapagato Woltemade del Newcastle (8 gol in 20 partite alla prima stagione in Inghilterra) e Bazoumana Touré, forse il meno conosciuto, ma attaccante dall’enorme potenziale e oggi all’Hoffenheim. Dopo tutti questi, c’è Yildiz. E c’è pure il suo percorso, da cui la Juventus si aspetta ancora uno step, sia in termini realizzativi che di leadership. Un punto di partenza? Trovare maggiore continuità all’interno della partita, come gli ha ribadito tra le righe anche Luciano Spalletti. E il momento è propizio: il ginocchio non è più (o quasi) un problema, la condizione migliora. E la facilità con cui sta ritrovando giocate e decisioni giuste è il segnale principale di una maturità da cui la Juventus non può più prescindere. Nemmeno per un secondo, nemmeno per un turno di riposo. Valgono le parole del tecnico, in questo senso, in particolare quelle della conferenza stampa post-derby contro il Toro: se pure non dovesse essere al top, «io lo faccio giocare sempre». Benzina per Kenan, che da allora ha trovato fiducia, spazi e quindi i gol. Da cui, sì, si giudicano i giocatori. Sono 6 fino a questo momento, 5 invece sono gli assist accumulati. Una roba vera. Una roba grossa. Da tripla cifra almeno. Anzi: dicono — con il raziocinio degli algoritmi — persino da 140 milioni. No, non conviene più dargli del ragazzino.