Yildiz, tesoro Juve: ha già sfondato il muro dei 100 milioni, può raggiungere cifre mostruose

Riflettori accesi sul turco: è il calciatore con più valore all’interno della rosa ed è uno dei migliori in Europa per potenziale di crescita
Cristiano Corbo
2 min
Cose dell’altro mondo. O comunque di un altro campionato. Kenan Yildiz, del resto, ha già dimostrato di poterle fare. Le ha praticamente messe in fila sin dal suo approdo in prima squadra - basti pensare al giorno del debutto, al gol al Frosinone, alla sensazione diretta di assistere a un astro in ascesa - per cui nel giro di un paio d’anni non solo si è trasformato in asset, ma pure in quello più importante. Un valore potenziale da 140 milioni di euro, e non è un’esagerazione da fantamercato, né un’allucinazione collettiva dovuta alle tante, troppe richieste già arrivate e attualmente in arrivo dalla Premier League. No, è il Cies a dirlo, l’osservatorio specializzato nelle analisi statistiche del calcio.

Il valore di Kenan

Secondo il Cies, il valore del turco oggi si aggira intorno ai 116,9 milioni, ma un domani - anche solo a fine stagione - è destinato a cambiare. A crescere. Persino a dismisura. I numeri raccontano di un calciatore da circa 140 milioni nell’estate del 2026: una valutazione media, sì, ma per i migliori calciatori al mondo. La Juve, in attesa di recuperare terreno sul fronte rinnovo, può intanto dire di avere tra le proprie fila uno dei giocatori più appetibili sul mercato. E considerato l’arrivo da minorenne e la trafila dalle giovanili, l’occasione è doppiamente ghiotta: un’eventuale cessione non solo sarebbe una base importante da cui ripartire, ma rappresenterebbe inoltre capitale netto, estremamente impattante per i discorsi di bilancio. Comunque, la separazione non è al momento sul tavolo. Dipenderebbe da molti fattori e nessuno di questi si è già scatenato. Di sicuro, però, la crescita del turco è sotto gli occhi di tutti: è il tema centrale delle chiacchiere sul prolungamento ed è qualcosa di fondamentalmente unico.

Ragazzino? Non più

Sempre secondo il Cies, Kenan è quinto in Europa per incremento potenziale del suo valore di mercato; davanti a lui ci sono giocatori come Diomandé del Lipsia — prossimo nome forte sul mercato europeo —, lo strapagato Woltemade del Newcastle (8 gol in 20 partite alla prima stagione in Inghilterra) e Bazoumana Touré, forse il meno conosciuto, ma attaccante dall’enorme potenziale e oggi all’Hoffenheim. Dopo tutti questi, c’è Yildiz. E c’è pure il suo percorso, da cui la Juventus si aspetta ancora uno step, sia in termini realizzativi che di leadership. Un punto di partenza? Trovare maggiore continuità all’interno della partita, come gli ha ribadito tra le righe anche Luciano Spalletti. E il momento è propizio: il ginocchio non è più (o quasi) un problema, la condizione migliora. E la facilità con cui sta ritrovando giocate e decisioni giuste è il segnale principale di una maturità da cui la Juventus non può più prescindere. Nemmeno per un secondo, nemmeno per un turno di riposo. Valgono le parole del tecnico, in questo senso, in particolare quelle della conferenza stampa post-derby contro il Toro: se pure non dovesse essere al top, «io lo faccio giocare sempre». Benzina per Kenan, che da allora ha trovato fiducia, spazi e quindi i gol. Da cui, sì, si giudicano i giocatori. Sono 6 fino a questo momento, 5 invece sono gli assist accumulati. Una roba vera. Una roba grossa. Da tripla cifra almeno. Anzi: dicono — con il raziocinio degli algoritmi — persino da 140 milioni. No, non conviene più dargli del ragazzino.

