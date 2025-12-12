Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli ex

Andiamo sempre più verso le posizioni di vertice e al decimo posto troviamo Can Ozun , trequartista dell' Eintracht Francoforte : il classe 2005 turco, si sta mettendo in mostra in Bundesliga grazie alla sua capacità in zona gol con 6 reti e 4 assist sin qui. Il suo valore di mercato potrebbe salire fino a 82.9 milioni di euro con un più 19.4. Al nono posto c'è Diouf, terzino sinistro senegalese del West Ham con un possibile incremento di 19.7 milioni dovesse continuare con le prestazioni offerte sin qui nel campionato inglese. Davanti a lui c'è un giocatore arrivato in Europa in estate ed è Mastantuono del Real Madrid : il suo valore potrebbe arrivare a 115.4 milioni con un incremento rispetto alle cifre attuali di un più 20.1. Poi si torna in Bundesliga e nel Friburgo gioca Manzambi, centrocampista svizzero classe 2005: 4 gol, tra cui uno in Europa League, e 4 assist. Numeri interessanti in questa prima parte di stagione e un possibile aumento di valore di mercato di 20.2 milioni. Al sesto posto troviamo Cardoso del Lipsia , ancora in Bundesliga, con un inizio di stagione importante ma frenato da un infortunio. Il classe 2002 è un attaccante brasiliano e il suo valore di mercato potrebbe arrivare a 50.4 milioni con un più 21.7 in base alle prestazioni offerte sin qui.

I primi cinque: c'è anche Yildiz

Entriamo sempre più nel vivo della classifica stilata dal CIES e nei primi cinque nomi troviamo anche Yildiz, presente al quarto posto con un incremento importante guardando a quanto sta facendo in questa stagione con i bianconeri. Il 10 turco è sempre più imprescindibile per l'undici di Spalletti e quando non c'è, perché parte dalla panchina o viene sostituito, la squadra ne risente come è successo a Napoli pochi giorni fa. Per il classe 2005 il possibile incremento a giugno 2026, dovesse continuare con queste prestazioni, potrebbe essere di un bel più 23.2 con cifre vicine ai 140 milioni di euro. Dietro di lui troviamo Kofane del Bayer Leverkusen. L'attaccante ivoriano si sta mettendo in mostra in Bundesliga ma anche in Champions. L'età è dalla sua perché parliamo di un 2006 con 5 gol e 5 assist in tutte le competizioni giocando sin qui 900'. Per lui possibile più 23.1. Al terzo posto, invece, c'è Touré dell'Hoffenheim, esterno classe 2006 con ampi margini di miglioramento ma già tra i giovani più interessanti in Germania. Il suo valore potrebbe aumentare di 23.9 milioni di euro. Poco più avanti di lui c'è Woltemade: attaccante della Germania e del Newcastle che si è messo in mostra nell'Europeo U21 (segnando anche contro l'Italia di Nunziata). In Premier League si è calato sin da subito nei ritmi del campionato e il suo valore potrebbe raggiungere i 145 milioni tondi con un incremento di 26.2. Al primo posto, invece, c'è Diomandé del Lipsia: esterno sinistro classe 2006 con 7 gol e 4 assist in 15 presenze. Un aumento possibile del suo valore di 40.1 milioni.