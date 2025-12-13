Tether, dentro l’offerta a Exor: come e cosa dovrebbe fare per acquisire la Juve

TORINO - Da Tether l’offerta a Exor per quota controllo - arrivata a borsa chiusa nella serata di ieri - è chiara: 2,66 euro per azione. Il valore attuale della Juventus in borsa è pari a 2,19 euro per azione, dunque una valutazione più bassa rispetto all’offerta presentata da Tether. Negli ultimi sei mesi l’andamento del titolo del club è stato altalenante. Una condizione, in ogni caso, tipica delle società di calcio quotate in borsa. Le oscillazioni sono state legate all’andamento della squadra, al mercato e alle comunicazioni di natura finanziaria, ma il prezzo attuale è complessivamente sinonimo di stabilità. Dovuta alla solidità della proprietà e, più recentemente, all’aumento di capitale che Exor ha garantito: una somma pari a 97,8 milioni di euro, quasi un miliardo immesso dal 2019. Sono mancati soltanto i risultati sul campo, ma non il tempestivo intervento della proprietà nel momento del bisogno. E i momenti, soprattutto negli ultimi sei anni, sono stati tanti. Qualora Exor accettasse l’offerta presentata da Tether - in seguito al perfezionamento di un closing in questo momento considerato alla stregua di una chimera: Elkann non intende cedere la Juve e ha subito neutralizzato le voci alimentate a partire dalla serata di ieri - il colosso cripto promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale sociale della società allo stesso prezzo.