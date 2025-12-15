Pagelle Juve: Di Gregorio decisivo, riscatto Cabal, solito Yildiz e la notizia più bella

La Juve conquista tre punti fondamentali al Dall'Ara battendo il Bologna 1-0 grazie al colpo di testa di Cabal. Sono bastati tre minuti all'esterno per decidere il match valido per la 15ª giornata di Serie A: al 61' la sostituzione decisa da Luciano Spalletti e al 64' la deviazione vincente che ha permesso ai bianconeri di mettere a referto una vittoria dal peso specifico notevole. Da segnalare al 69' anche l'espulsione di Heggem con Openda lanciato a rete e pronto a trasformare il raddoppio. Grazie a questo successo la Juve scavalca in classifica proprio il Bologna volando a quota 26 punti a +1 sui rossoblù. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei protagonisti della Vecchia Signora dopo il posticipo domenicale del campionato.
Di Gregorio 6.5
Neanche il tempo di stringersi i guantoni che il Bologna lo chiama subito a un doppio intervento: prima sulla girata di Pobega; poi sulla botta ravvicinata di Orsolini. A un minuto dall’intervallo, accarezza sulla traversa la conclusione di Zortea.
Kalulu 6.5
Alla 22ª gara di fila da titolare, si appiccica a Cambiaghi, arginandone come può gli spunti per gran parte del match. Non perde in lucidità quando si lancia in avanti.
Kelly 6
Macchinoso e scomposto in impostazione, dove alterna suggerimenti sbilenchi a spazzate. Ma in marcatura, almeno, non sfigura: se la Juve chiude il primo tempo sul risultato di 0-0 è anche in virtù di un paio di sue chiusure su Dallinga che, dalle sue parti, finisce per spegnersi.
Koopmeiners 5
Si alza in avanti nel tentativo di anticipare l’uscita palla rossoblù, ma lo fa con una dose di irruenza eccessiva. Massa lo grazia tre volte - e questo solo nei primi 15 minuti - poi all’ennesimo intervento scomposto lo ammonisce. Diffidato: salterà la gara contro la Roma.
Bremer (31’ st) 6
Entra per riprendere confidenza con il campo dopo il lungo stop per infortunio. Ed è la notizia, forse, più bella per Spalletti.
McKennie 6.5
È sempre il solito discorso: dove lo metti sta (compatibilmente con il suo repertorio tecnico). Nel primo tempo è tra i più vispi dei bianconeri sulle corsie come per le vie centrali, dove gli riesce pure qualche dribbling nel traffico.
Locatelli 6
Si danna l’anima in entrambe le fasi, chiudendo le linee centrali e aiutando i suoi in uscita con qualche cambio di gioco azzeccato.
Thuram 6
Ci si chiedeva quale potesse essere l’impatto di Spalletti su un profilo dalle sue qualità - una potenziale mezzala di inserimento tecnica e fisica - ma finché si troverà immerso in un assetto che non lo mette nelle condizioni di attaccare la profondità, probabilmente non lo scopriremo mai.
Cambiaso 5
Gioca l’ennesima gara all’insegna del caos più totale: ha diecimila personalità calcistiche in costante contrasto una con l’altra. Quando si mette in mostra con una buona giocata, rovina tutto nell’azione successiva.
Cabal (16’ st) 6
Riscatta le ultime prove segnando di testa un gol pesantissimo. Poi rischia di rovinare tutto mandando Bernardeschi in porta.
Conceiçao 6
Tra i più frizzanti e ispirati della formazione di Spalletti: dalle sue sgasate la Juve costruisce le poche vere occasioni della serata, complice un Miranda non proprio esemplare in marcatura. Ma per il salto definitivo di qualità deve diventare più concreto sotto porta. Miretti (43' st) ng.
Yildiz 6.5
Dopo un’oretta sottotono, tira fuori - come al solito - il coniglio dal cilindro, servendo a Cabal la palla del vantaggio.
David 4
Gioca una gara che farebbe impallidire persino Stephen King: quando si piazza spalle alla porta non azzecca una sponda per i compagni. Non va meglio quando attacca la profondità, dal momento che finisce sempre per incartarsi nella rete difensiva rossoblù.
Openda (16’ st) 6.5
Entra con voglia e brillantezza: con una bella sgambata in campo aperto fa cacciare Heggem.
All. Spalletti 6
Dopo un altro primo tempo da dimenticare, rimette mano alla Juve nella ripresa, azzeccando il cambio che indirizza il match dalla parte dei bianconeri.
L'arbitro: Massa 6.5
Conduce la gara con ordine, ricorrendo ai cartellini solo quando costretto. Giusto il rosso per Heggem.
