Pagelle Juve: Di Gregorio decisivo, riscatto Cabal, solito Yildiz e la notizia più bella

La Juve conquista tre punti fondamentali al Dall'Ara battendo il Bologna 1-0 grazie al colpo di testa di Cabal. Sono bastati tre minuti all'esterno per decidere il match valido per la 15ª giornata di Serie A: al 61' la sostituzione decisa da Luciano Spalletti e al 64' la deviazione vincente che ha permesso ai bianconeri di mettere a referto una vittoria dal peso specifico notevole. Da segnalare al 69' anche l'espulsione di Heggem con Openda lanciato a rete e pronto a trasformare il raddoppio. Grazie a questo successo la Juve scavalca in classifica proprio il Bologna volando a quota 26 punti a +1 sui rossoblù. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei protagonisti della Vecchia Signora dopo il posticipo domenicale del campionato.