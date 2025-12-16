Danilo cuore Juve: "È il mio amore, sento spesso i ragazzi. Mi auguro che con Spalletti..."

Dopo il triste addio alla Juventus, Danilo è tornato in Brasile, dove sta lasciando il segno con la maglia del Flamengo . L'ex bianconero ha già vinto due trofei con la formazione brasiliana , campionato e Copa Libertadores, e ora punta al "triplete". Domani, mercoledì 17 dicembre, alle 18:00 il Flamengo affronterà infatti il PSG nella Coppa Intercontinentale , ma il classe 1991 non ha ancora dimenticato la Juve.

Danilo, testa al campo e cuore alla Juve

Il difensore brasiliano è concentrato al 100% sulla partita contro la squadra di Luis Enrique, ma non ha mai nascosto quanto ancora sia legato ai colori bianconeri. Intervistato da Sky Sport, infatti, l'ex capitano della Vecchia Signora ha rivelato: "La Juve è il mio amore da grande. Sento i ragazzi, il mio dovere è solo mandare energie e parole positive alla squadra. Mi auguro che con il nuovo allenatore possano fare bene e raggiungere gli obiettivi stagionali".

Il rendimento di Danilo tra Juve e Flamengo

Arrivato a Torino in punta di piedi, Danilo ha convinto tutti a suon di prestazioni solidissime, diventandone anche capitano. Per il brasiliano 213 presenze in bianconero, condite da 9 gol e 14 assist. Poi a gennaio 2025 l'addio improvviso, tra la delusione dei tifosi, e il ritorno in Brasile. In patria il classe 1991 ha mostrato subito le sue qualità, giocando ben 34 partite, con 5 gol, 2 assist e soprattutto già 2 trofei conquistati.