McKennie, una notte da leoni e la tripletta di Ronaldo: Miretti-Cambiaso, le risposte che non ti aspetti

Andrea Cambiaso e Fabio Miretti senza filtri. I due calciatori della Juve , i n attesa del prossimo impegno di campionato contro la Roma in programma sabato, si sono divertiti con la rubrica sul canale YouTube bianconero 'Talk with us'. Una serie di domande scritte su cartoncini, con i due che ogni volta ne pescano una per poi rispondere, dando vita a tanti simpatici siparietti . Si varia, cambiando spesso tematica: dalla musica ai videogiochi, passando per i viaggi e il cibo. Senza tralasciare chiaramente... il calcio.

Juve, il 'Talk with us' di Cambiaso e Miretti

Ad introdurre è Miretti: "Ciao a tutti, questo è Talk with us. Io sono Fabio, con me c'è Andrea: iniziamo dai. Concerto all'Allianz Stadium, ti chiedono chi far cantare: quale artista sceglieresti?". Cambiaso: "Eh sono indeciso. O Marra (Marracash) o Guè". Miretti dice la sua: "Io direi Sfera Ebbasta, che ho visto che fa un concerto all'Allianz Stadium: spero di riuscire ad andarci". Cambiaso: "Sì ci andiamo... Speriamo! Posso venire anch'io o...?". Ma Miretti sentenzia: "Con me no, con qualcun altro". Cambiaso scoppia a ridere: "Che sfigato!".

Poi è proprio lui a passare alla prossima domanda: "Quale atleta extra calcio ti rappresenta di più per mentalità o stile di vita? Questa è una domanda interessante. Difficile dire chi ti rappresenta, facciamo a chi ti ispiri". Miretti non ha dubbi: "Michael Jordan perché ho visto la serie su di lui: bella". Cambiaso afferma: "Sì, Michael. C'è anche Kobe (Bryant). Bello il libro di Kobe, te lo consiglio. Sai leggere? (ride, ndr). Sennò ho letto anche quello di Djokovic".

Zootropolis e meme calcistici

Miretti passa alla prossima domanda: "Scegli un personaggio cinematografico più simile al tuo carattere. Sono appena andato al cinema a vedere Zootropolis 2, e la volpe è uguale a me, te lo giuro! Non l'hai visto? Devi andare a vederlo! Nel secondo film ci sono due zebre, che sono doppiate da Del Piero e Marchisio". Cambiaso: "Io non ce l'ho il personaggio, mi dispiace!".

E così passa alla frase successiva, che legge sul cartoncino per poi esclamare: "No vabbè fratè, fa troppo ridere. Qual è il miglior meme calcistico di tutti i tempi? Ce ne sono 1000, veramente 1000. Internet è un posto fantastico. A me fa troppo ridere quello di Malesani: 'Ma che mollo! Ma che mollo! Lavoro 24 ore al giorno'”. Miretti esclama: “Invece a me quello di Cristiano in diretta con Demiral. L'hai mai visto? No? Erano in aereo e tipo c'era la diretta di Demiral che dice a Cristiano di dire una parola e Cristiano dice ‘sta parola in turco”.