McKennie, una notte da leoni e la tripletta di Ronaldo: Miretti-Cambiaso, le risposte che non ti aspetti

Andrea Cambiaso e Fabio Miretti senza filtri. I due calciatori della Juve, in attesa del prossimo impegno di campionato contro la Roma in programma sabato, si sono divertiti con la rubrica sul canale YouTube bianconero 'Talk with us'. Una serie di domande scritte su cartoncini, con i due che ogni volta ne pescano una per poi rispondere, dando vita a tanti simpatici siparietti. Si varia, cambiando spesso tematica: dalla musica ai videogiochi, passando per i viaggi e il cibo. Senza tralasciare chiaramente... il calcio.
Juve, il 'Talk with us' di Cambiaso e Miretti
Ad introdurre è Miretti: "Ciao a tutti, questo è Talk with us. Io sono Fabio, con me c'è Andrea: iniziamo dai. Concerto all'Allianz Stadium, ti chiedono chi far cantare: quale artista sceglieresti?". Cambiaso: "Eh sono indeciso. O Marra (Marracash) o Guè". Miretti dice la sua: "Io direi Sfera Ebbasta, che ho visto che fa un concerto all'Allianz Stadium: spero di riuscire ad andarci". Cambiaso: "Sì ci andiamo... Speriamo! Posso venire anch'io o...?". Ma Miretti sentenzia: "Con me no, con qualcun altro". Cambiaso scoppia a ridere: "Che sfigato!".
Poi è proprio lui a passare alla prossima domanda: "Quale atleta extra calcio ti rappresenta di più per mentalità o stile di vita? Questa è una domanda interessante. Difficile dire chi ti rappresenta, facciamo a chi ti ispiri". Miretti non ha dubbi: "Michael Jordan perché ho visto la serie su di lui: bella". Cambiaso afferma: "Sì, Michael. C'è anche Kobe (Bryant). Bello il libro di Kobe, te lo consiglio. Sai leggere? (ride, ndr). Sennò ho letto anche quello di Djokovic".
Zootropolis e meme calcistici
Miretti passa alla prossima domanda: "Scegli un personaggio cinematografico più simile al tuo carattere. Sono appena andato al cinema a vedere Zootropolis 2, e la volpe è uguale a me, te lo giuro! Non l'hai visto? Devi andare a vederlo! Nel secondo film ci sono due zebre, che sono doppiate da Del Piero e Marchisio". Cambiaso: "Io non ce l'ho il personaggio, mi dispiace!".
E così passa alla frase successiva, che legge sul cartoncino per poi esclamare: "No vabbè fratè, fa troppo ridere. Qual è il miglior meme calcistico di tutti i tempi? Ce ne sono 1000, veramente 1000. Internet è un posto fantastico. A me fa troppo ridere quello di Malesani: 'Ma che mollo! Ma che mollo! Lavoro 24 ore al giorno'”. Miretti esclama: “Invece a me quello di Cristiano in diretta con Demiral. L'hai mai visto? No? Erano in aereo e tipo c'era la diretta di Demiral che dice a Cristiano di dire una parola e Cristiano dice ‘sta parola in turco”.
Canzoni motivazionali e ultimo messaggio
A questo punto viene chiesta la canzone che ti carica senza un motivo razionale. Cambiaso: “Eh, l'ultimo album di Emis Killa, adesso: mi carica a pallettoni, però senza un motivo. Ascolto il ritmo e bam, mi carica”. Miretti: “Ci sta. E io ti dico il disco di Sfera Ebbasta, quello del 2015: quello lì prima delle partite carica”. Prossima domanda, Cambiaso: “Oh mamma! A chi hai mi mandato il tuo ultimo messaggio su WhatsApp? Chiediamo il check dell’altro”. Controlli del caso… e, confermato, per entrambi l’ultimo messaggio è arrivato dalla rispettiva fidanzata. Cambiaso aggiunge: “Che bravi ragazzi! Siamo ragazzi modello”.
Rivelazioni particolari: "A Bodo..."
Il cartoncino successivo invita a rivelare 'l'abitudine più strana che ti porti dietro da anni'. Miretti: "Sarà qualcosa di scaramantico. Sei un scaramantico tu?". Cambiaso: “No, in realtà no, zero proprio. Anche un'abitudine che per me è normale in realtà è strana? Beh, questo è vero, questo è vero”. La parola torna a Miretti: “Io c'ho una roba che però non è neanche per scaramanzia, cioè mi viene naturale. Tipo quando rientro dal riscaldamento io non c'ho i calzettoni, quindi tolgo le scarpe e metto sempre prima i parastinchi nelle calzette e poi i calzettoni”. Cambiaso: “Eh vedi, ad esempio io il contrario invece, metto prima il calzettone e poi metto il parastinco dopo. Oppure, senza un motivo, prima delle partite vado in bagno e mi lavo la faccia. A Bodo, con -77°, mi sono lavato la faccia e tutto, quindi anche questa qua poi... Sono abitudini un po’ strane”.
'Una notte da leoni' a tema Juve: "McKennie sicuro!"
Ci si sposta a tema film, Cambiaso: “'Una notte da leoni 4 con te e altri tre compagni di squadra. Chi scegli?' Vabbè, allora sicuramente McKennie, ma proprio 100%. Quindi McKennie il primo. Il secondo può essere…” Miretti suggerisce: “Matti (Perin)”. Cambiaso è d’accordo, e poi va col terzo: “Ti dico Khephren (Thuram). Noi due, McKennie, Perin e Thuram. Dove? Dove vuoi, tanto con McKennie ogni posto è buono” e scoppiano entrambi a ridere.
Altra domanda cinematografica: 'Meglio essere protagonista di una serie TV o comparsa iconica in un film vincitore di un Oscar?'. Cambiaso: “Quindi comparsa in un film come The Wolf of Wall Street o protagonista in una serie normale. Cioè comparsa vuol dire proprio che fai due scene. Però comparsa iconica… Forse vuol dire che ti ricordano per quella scena lì. Tipo la scena del pranzo in The Wolf of Wall Street? Vero, quella è tanta roba”. Alla fine entrambi concordano sull’essere comparsa iconica un film.
Viaggi nel tempo e altri sport
Miretti prosegue: "Piazza tre dei tuoi compagni di squadra in tre diverse discipline olimpiche di Milano Cortina. Il primo è pattinaggio artistico, direi un leggiadro nei movimenti”. Cambiaso: “Uno elegante? Dai, Kenan (Yildiz)!”. Miretti: “Poi c’è l’hockey, direi McKennie. A seguire c’è lo sci”. Cambiaso: "Devi essere forte nelle gambe. Ruganello! Te lo immagini con quelle zampette?!”.
Prossima domanda: 'Se ti offrissero di vivere un giorno nel passato o nel futuro, cosa sceglieresti e perché?'. Miretti sicuro: “Io un giorno nei dinosauri, dai, voglio vederli i dinosauri. Sì, mi mangiano in zero secondi, però bello!”. Cambiaso approva e poi dice la sua: “Invece io ti dico che vorrei vivere tipo tra 1000 anni”. Miretti: “Sì, tipo ci ritroviamo nel Matrix: l’hai mai visto? No? E allora che c***o dici di sì?!”. Cambiaso replica: “Vabbè io comunque nel futuro, vorrei vedere cos’ cambiato. Macchine che volano”.
Dalla tripletta di Milito a quella... di CR7
Cambiaso prosegue con il cartoncino successivo: "'Pioggia, freddo e divano. Quale partita guarderesti in loop senza mai stancarti?' Io ce l’ho: Genoa-Samp 3-0, tripletta di Milito. No, folle. Cioè brividi, brividi ancora adesso. L’altra volta ho visto gli highlights di quella partita. No, brividi!”. Miretti va a tema Juventus: “E invece io ti direi Juve-Atletico Madrid 3-0 in casa, tripletta di Cristiano”. Quesito successivo, legge Miretti: "'Rivelaci il regalo di Natale più brutto che tu abbia mai ricevuto'. Sarà tipo un paio di calze…”. Cambiaso: “Sì un paio di calze o un pigiama. Qualcosa ho ricevuto che… Le calze di Natale, con tutti i ghirigori…”.
Viaggi e musica: "Certo che abbiamo dei gusti..."
Cambiaso e Miretti rispondo alla domanda seguente: ‘Stile di viaggio. Preferisci organizzare tutto o partire totalmente improvvisato? Spiegaci perché’. Parte Cambiaso: “Allora, preferisco organizzare. Il problema è che ho la voglia che è… paragonabile a zero, meno zero di voglia di organizzare. Quindi di conseguenza parti con una mezza organizzazione ma poi è tutto improvvisato, no? Però di base è meglio organizzato. Certo, chiaro”. Miretti concorda: “Se vado in giro per il mondo e non organizzo, mi ritrovano in mezzo al mare”. Cambiaso chiosa: “Ma poi che vuol dire? Prendere da un giorno all'altro, partire e andare? C'è gente che lo fa che è esaurita… (ride, ndr)”.
Dai viaggi alla musica, arriva la domanda sul wrapped di Spotify, dunque col recap delle canzoni e dei cantanti più ascoltati. La domanda è 'Quale artista non ti aspettavi di trovare?’. Miretti: “Allora, i miei cinque sono Sfera Ebbasta, Artie 5ive, Guè Pequeno, Jake La Furia, Shiva. Me li aspettavo tutti, forse Shiva un po’ di meno”. Tocca a Cambiaso: “Io ho, Guè, Marracash, Ultimo, Olly e Lazza. Olly non pensavo ci fosse, invece c’è. I miei gusti? Sì io non ho un genere, passo dagli Oasis a Guè Pequeno”. Top song di Moretti ‘Paranoia’ di Sfera e Shiva, per Cambiaso invece ‘Mamma mia’ di Guè, con l’esterno che chiosa con un “Certo che abbiamo dei gusti…”.
"Non digerisco Peaky Blinders!"
Si ritorna al cinema, con l’unpopular opinion su un film o una serie tutti amano ma che loro non riescono a digerire. Va subito Cambiaso: “Io ce l’ho già: Peaky Blinders. L’ho interrotta, non ce la facevo più a vederla”. Miretti palesemente in disaccordo con Cambiaso: dopo avergli detto che non capisce niente, dice la sua: “Pulp Fiction”, che Cambiaso… non conosce. Dal cinema al cibo, la domanda è: ‘Se dovessi creare un panino con il tuo nome, che ingrediente avrebbe?’. Il primo a rispondere è Cambiaso: “Nel panino Andrea ci mettiamo… No, ma in realtà io sono uno healthy, uno che non mangia ‘paciughi’. Quindi carne, hamburger, bacon, insalata, pomodoro, patatine”. Miretti concorda: “Sì anche nel mio: no piccante, no cipolla, robe semplici: non ci inventiamo niente. No salse, magari solo un po' di ketchup”. Cambiaso chiosa: “Sì, giochiamo semplice”.
Cosa cantare al karaoke
Ipotesi di karaoke in mondovisione, da cantare il cavallo di battaglia: quale canzone scegli? Cambiaso: “No vabbè, che ridere. Non ne ho idea. Quale canzone scegli? Dici qualcosa di iconico tipo ‘Azzurro’? Sì ci sta, o anche ‘Gli anni’”. Miretti approva: “Sì una canzone tipo Gli Anni, bravo. Non è un mio cavallo di battaglia, ma lo teniamo segreto perché in mondovisione… meglio di no”. Si passa all’ultima ricerca fatta su Google, comincia Miretti: “Allora, l'ultima è stata ‘quanto dura Zootropolis 2?’. Perché eravamo al cinema a vederlo e la mia fidanzata voleva saperlo. Però ci sono altre ricerche, tipo ‘Come si chiamano le spinte in alto con i manubri per le spalle?’”.
La canzone dell'Allianz Stadium e Stranger Things
Avanti con la prossima: 'Se dovessi sostituire la mitica ‘Thunderstruck’ (canzone che accompagna i bianconeri all'ingresso nell'Allianz Stadium, ndr), quale canzone sceglieresti?' Inizia Cambiaso: “Premetto che a me piace. Cioè, non ce n'è una con cui la cambierai perché è bella”. Sulla stessa lunghezza d’onda Miretti: "Va tenuta”.
Dopo una domanda a tema videogames (in particolare su Call of Duty), viene chiesto quale personaggio di Stranger Things 5 vorrebbero essere. Cambiaso: “A me non piacerebbe essere Undici, son sincero. C’hai i poteri, però… Tu vorresti essere Will? No dai non scherzare. Mi fa inc***are Will”. Miretti prova a convincere il compagno di squadra: “Pensa a come si è evoluto Will: per 4 stagioni è stato quello che nessuno considerava, sottovalutato. E poi alla fine…”. Cambiaso dice la sua: “A me piace Hopper: è uno che si sacrifica, dà tutto per la squadra”.
Sinner, Leclerc o Wemby?
Domanda successiva: 'Hai dei gran polmoni. Ma cosa ti sfiancherebbe di più? Un set contro Sinner, una sfida sui kart contro Leclerc o un uno contro uno contro Wemby?’. Cambiaso analizza: “Sinner è duro come il legno, eh”. Miretti replica: “Sì, però sai perché non mi sfianca? Perché batte e già non la prendo, quindi sto fermo. Non mi sfianca”. La parola torna a Cambiaso: “Una sfida sui kart contro Leclerc… Beh, sarebbe bello però la sfida sui kart. Con Wemby che ci vado a fare, cioè vado lì e torno indietro. Uno contro uno con Wemby non mi presento”. Alla fine il dubbio per i due rimane tra Sinner e Wemby.
Dalle star NBA a... GTA
Penultima domanda, tema basket: ‘Tanti giocatori, un solo talento. Ruba una sola skill a queste star NBA. La mentalità di MJ, la longevità di LeBron James, la naturalezza di Curry’. Cambiaso apprezza il quesito: “Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Io dico la longevità di LeBron. Cioè, questo penso abbia giocato con qualsiasi tipo di giocatore che sia stato sulla faccia della terra. Cioè ha giocato con suo figlio, ti rendi conto?”. Miretti opta per un’altra risposta: “Io scelgo la naturalezza di Curry, dai. Perché ha cambiato il gioco, fa delle robe che fa solo lui”.
Ultima domanda, ancora a tema videogames. Che tipo di personaggi sarebbero in GTA 6? Miretti: “In GTA 5 il mio preferito era Michael. Trevor? No non mi piaceva: era matto, squilibrato. Io in realtà ho un mio personaggio in GTA 5, per la versione online. Io comunque sarei uno tranquillo, che fa i suoi colpi…”. Cambiaso, che invece avrebbe scelto Trevor in GTA 5, però concorda sul low profile: “Sarei uno che si fa le cose sue nelle retrovie, con un bel po’ di soldini…”.
