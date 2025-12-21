Tuttosport.com
Juve, le condizioni di Rugani dopo l'infortunio subito con la Roma: il bollettino medico

Il club ha comunicato lo status dei giocatori usciti acciaccati dopo il successo contro la Roma. Sollievo per Conceicao
2 min
JuventusRugani
Juve, le condizioni di Rugani dopo l'infortunio subito con la Roma: il bollettino medico © Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La Juventus di Luciano Spalletti festeggia il secondo successo consecutivo in campionato dopo aver domato la Roma 2-1 ma deve fare ancora i conti con l'infermeria. Infatti diversi bianconeri hanno lasciato lo stadium acciaccati con uno di questi che dovrà fermarsi per 10 giorni. Il club ha stilato il bollettino medico dichiarado che: Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero.

Sollievo per McKennie e Chico

Sollievo invece per Francisco Conceição e Weston McKennie. Due giocatori bianconeri sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

