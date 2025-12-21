Juve, le condizioni di Rugani dopo l'infortunio subito con la Roma: il bollettino medico

TORINO - La Juventus di Luciano Spalletti festeggia il secondo successo consecutivo in campionato dopo aver domato la Roma 2-1 ma deve fare ancora i conti con l'infermeria. Infatti diversi bianconeri hanno lasciato lo stadium acciaccati con uno di questi che dovrà fermarsi per 10 giorni. Il club ha stilato il bollettino medico dichiarado che: Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero.