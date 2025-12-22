Tether, Ardoino rilancia sulla Juve: "Noi più solidi di una banca. Vi spiego perché hanno paura"

Il riferimento corre inevitabilmente alle recenti crisi bancarie, da Credit Suisse alle banche regionali statunitensi. Per Ardoino, episodi che rafforzano l’idea di un cambiamento strutturale già in atto: "Esatto. Quelle crisi dimostrano che il modello tradizionale non è privo di rischi. La nostra è un’innovazione tecnologica dirompente ed è normale che non nasca all’interno del sistema bancario: è difficile che un settore economico inventi qualcosa che distrugge il proprio modello di business. È come se i tassisti avessero inventato Uber. È inverosimile".

L'obiettivo di Tether

Negli Stati Uniti il GENIUS Act ha acceso un confronto acceso anche tra gli economisti, con critiche severe sul rischio di frodi. Ardoino risponde spostando il focus sull’obiettivo strategico di Tether, che va oltre i mercati occidentali: "Le truffe esistono ovunque, nel sistema finanziario tradizionale come in quello cripto. La differenza la fa la regolamentazione. Il GENIUS Act è una normativa molto aggressiva e severa. Noi operiamo da undici anni e il nostro obiettivo non è l’Europa o la Svizzera: è portare inclusione finanziaria a quattro miliardi di persone che non hanno un conto bancario, in Africa o nel Sud-est asiatico. Se metà della popolazione mondiale resta esclusa dal sistema finanziario di base, i rischi geopolitici e sociali sono enormi. Con questa tecnologia si può fare in poco tempo ciò che nessuna ONG o charity è mai riuscita a fare in decenni di aiuto allo sviluppo".

Compliance, sicurezza e rapporti con le autorità

Un altro fronte critico riguarda il rispetto delle norme antiriciclaggio e di conoscenza del cliente. Anche qui Ardoino rivendica un approccio attivo e collaborativo con le istituzioni: "Tether lavora con 260 agenzie di law enforcement in oltre 50 Paesi. Collaboriamo in modo proattivo con il Dipartimento di Giustizia statunitense, i servizi segreti, la polizia di Taiwan e quella ucraina. Spesso siamo noi a segnalare movimenti sospetti. Possiamo bloccare i fondi in modo chirurgico, molto più preciso di quanto facciano le banche. Se i soldi rubati da un conto bancario finiscono fuori dall’Europa, recuperarli è quasi impossibile. Noi possiamo farlo, lavorando con le autorità".