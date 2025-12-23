Alla Juve meteora, ma quella tripletta all'Inter a San Siro... Ora si ritira: lo avete riconosciuto?

Dopo più di 300 partite in Serie A con le maglie di Sampdoria, Cagliari, Spezia, Siena, Bologna e anche una breve parentesi alla Juventus , Albin Ekdal ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Il centrocampista svedese a 36 anni ha giocato la sua ultima partita tra i professionisti, vincendo 3-1 con il suo Djurgarden contro l' Osters . A più di un mese dalla gara in questione, l'ex bianconero ha voluto ufficializzare il suo addio al calcio anche con un post su Instagram: "È ora di lasciare il gioco. Un po' triste, un po' orgoglioso ma soprattutto grato per sempre a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo percorso. Arrivederci".

Gli inizi alla Juventus e la tripletta

Chissà se nel luglio del 2008 qualcuno vedendo quel giovane ragazzino svedese acquistato dalla Juventus per 600mila euro, ha pensato che avrebbe poi giocato oltre 450 presenze tra i professionisti, lasciando il segno in diverse squadre in giro per l'Italia. La sua esperienza in bianconero, in realtà è stata breve ed è durata appena 4 partite (12 se si contano gli incontri disputati con l'U19 ndr.), ma Ekdal è comunque riuscito a lasciare il segno nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora e lo ha fatto nella stagione 2014/15, in un'altra maniera. Quell'anno, infatti, il classe 1989 giocava con il Cagliari ed è stato il più prolifico della sua carriera. Il motivo? Un'incredibile tripletta all'Inter, da sempre tra i grandi avversari dei bianconeri.

"Ringrazio i tifosi, ora inizia una nuova avventura"

"Incredibilmente professionale. Persona incredibile. Sono orgoglioso di essere stato il suo allenatore", ha detto l'allenatore Jani Honkavaara prima della sua ultima partita giocata. Il centrocampista svedese dopo il triplice fischio ha poi aggiunto: "Volevo ringraziare i tifosi. Ho pianto in panchina ma è la decisione giusta, non c'è dubbio. È stato molto emozionante. Si riduce tutto a una sorta di orgoglio, la tristezza si attenua. Ora inizia una nuova avventura, che non so come sarà. Voglio immaginare di essermi preparato abbastanza mentalmente. Restare in dirigenza? Abbiamo iniziato a discuterne e vedremo dove porta".