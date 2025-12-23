Qual è la Juventus più forte della storia: leggete e votate

Funziona sempre. Nelle giornate di festa, di più. Basta chiedere, per esempio, «Chi è il più grande di tutti i tempi?» e si scatena il gioco di società più divertente di tutti: stilare le classifiche del cuore . E in tempi duri per il popolo juventino , a dieta di successi da un quinquennio, può essere balsamico ripercorrere gli ultimi cinquant’anni di storia e gloria , provando a mettere in ordine le migliori Juve dagli Anni 70 a oggi. Ecco le nostre, sindacabili , nomination che si potranno votare sul sito. Ma a margine del cenone della vigilia o del pranzo di Natale è lecito aggiungere le proprie candidature.

1976-77

È la Juve completamente italiana che vince lo scudetto con il record dei punti (51 su 60 quando la vittoria ne valeva 2) e alza la Coppa Uefa a Bilbao. È una squadra dalla micidiale cattiveria agonistica con gente come Morini, Furino e Benetti che spaventano qualsiasi attaccante, ma nello stesso tempo dotata di un livello tecnico strepitoso con Scirea, Causio, Bettega, Cabrini e Tardelli, il tutto con Zoff in porta e Boninsegna centravanti.

1981-82

È la Juve della seconda stella, un miracolo di pragmatismo ed efficienza. Non c’è nulla di superfluo, tutto è essenziale e al servizio della squadra. La squadra costruita con il ritorno degli stranieri nel campionato italiano (uno per squadra) è un capolavoro di Boniperti e Trapattoni che insieme costruiscono il telaio dell’Italia campione del Mondo in Spagna. A partire dalla difesa che farà la fortuna di Bearzot (Zoff, Gentile, Cabrini e Scirea). Poi ci sono uno dei migliori registi del mondo (Brady), affiancato da uno dei migliori incursori del mondo (Tardelli), l’eclettica fantasia di Marocchino a ispirare Virdis e Bettega. Per gradire, nel finale, il ritorno in campo di Paolo Rossi. E il ventesimo scudetto è l’antipasto del Mondiale.