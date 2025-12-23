Del Piero-Juve, mostra al J-Museum: il 1° gennaio arriva 'The Art of a Legend'

La nota della Juve

"La mostra raccoglie dieci dipinti evocativi, un busto scultoreo e la speciale maglia pre-match disegnata insieme ad Adidas, che la Prima Squadra Maschile ha indossato per la prima volta nel pre-partita di Juventus-Roma e indosserà fino a fine stagione, mentre la Prima Squadra Femminile la indosserà in occasione della finale di Supercoppa contro la Roma l’11 gennaio. Ogni opera cattura un momento significativo del viaggio di Del Piero in bianconero, reinterpretando le tappe del suo percorso attraverso un'estetica d'ispirazione rinascimentale: uno di essi, ad esempio, racconta a distanza di 20 anni esatti quanto accaduto il 10 gennaio 2006 - quando con la tripletta alla Fiorentina in Coppa Italia, Del Piero ha raggiunto e superato Boniperti al primo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time della Juventus. L'accesso all'esposizione sarà incluso nel percorso di visita, parte integrante del cammino nella storia che i tifosi bianconeri compiono entrando nel Museo. Non è previsto, quindi, un biglietto dedicato per la sola mostra, che sarà gratuita per tutti i visitatori in possesso del biglietto d’ingresso allo Juventus Museum o del pacchetto Museo & Stadium Tour", conclude la nota bianconera.

