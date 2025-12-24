La Juve non c’è, la Supercoppa crolla: mai successo negli ultimi 15 anni!

I numeri non mentono e raccontano una verità ormai difficile da ignorare: senza Juventus o Inter in campo, l’interesse del grande pubblico per la Supercoppa italiana cala sensibilmente. La finalissima tra Napoli e Bologna è infatti risultata la meno vista degli ultimi 15 anni. A certificarlo sono i dati Auditel pubblicati nella giornata di ieri: lunedì sera, il successo degli azzurri sulla squadra di Vincenzo Italiano è stato seguito da poco più di 4 milioni di spettatori. Il confronto con l’ultima edizione è impietoso. La finale tra Inter e Milan aveva fatto registrare uno share del 32,6%, entrando addirittura nella top five delle finali di Supercoppa più viste di sempre. Quest’anno, invece, si è scesi fino al 19,7%, con un calo di circa il 40%. Un crollo che difficilmente può essere imputato alla nuova formula del torneo - introdotta nel 2023 e allargata a quattro squadre - e che sembra piuttosto legato all’assenza delle due principali calamite mediatiche del calcio italiano. A incidere negativamente è stato con ogni probabilità un mix di fattori: dall’orario insolito delle partite (le 20 italiane), dettato dal fuso orario con Riad, fino alle scelte editoriali di Mediaset - detentrice dei diritti fino al 2027 - che ha preferito mantenere “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, relegando le gare su Italia 1.