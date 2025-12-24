La Juve non c’è, la Supercoppa crolla: mai successo negli ultimi 15 anni!

I numeri non mentono e raccontano una verità ormai difficile da ignorare: senza Juventus o Inter in campo, l’interesse del grande pubblico per la Supercoppa italiana cala sensibilmente. La finalissima tra Napoli e Bologna è infatti risultata la meno vista degli ultimi 15 anni. A certificarlo sono i dati Auditel pubblicati nella giornata di ieri: lunedì sera, il successo degli azzurri sulla squadra di Vincenzo Italiano è stato seguito da poco più di 4 milioni di spettatori. Il confronto con l’ultima edizione è impietoso. La finale tra Inter e Milan aveva fatto registrare uno share del 32,6%, entrando addirittura nella top five delle finali di Supercoppa più viste di sempre. Quest’anno, invece, si è scesi fino al 19,7%, con un calo di circa il 40%. Un crollo che difficilmente può essere imputato alla nuova formula del torneo - introdotta nel 2023 e allargata a quattro squadre - e che sembra piuttosto legato all’assenza delle due principali calamite mediatiche del calcio italiano. A incidere negativamente è stato con ogni probabilità un mix di fattori: dall’orario insolito delle partite (le 20 italiane), dettato dal fuso orario con Riad, fino alle scelte editoriali di Mediaset - detentrice dei diritti fino al 2027 - che ha preferito mantenere “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, relegando le gare su Italia 1.
L'appeal limitato
Ma soprattutto ha pesato l’appeal limitato della sfida, almeno dal punto di vista del bacino di tifosi coinvolti. Non è un caso che dal 2009 in poi la Supercoppa abbia visto quasi sempre protagonisti i club con la fanbase più ampia in Italia - Inter, Juventus, Milan e Napoli - con poche eccezioni (2009, 2010, 2013, 2015 e 2019), quando Inter e Juve affrontarono rispettivamente Roma e Lazio. Anche in quelle circostanze, però, lo share non è mai sceso sotto il 33,2%. Un dato che rafforza ulteriormente l’idea che la presenza di Juventus o Inter resti determinante per garantire ascolti elevati e che, in loro assenza, il prodotto Supercoppa fatichi a catalizzare l’attenzione del pubblico generalista.
