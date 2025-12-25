Juve, il Natale del futuro

Le parole chiave sono famiglia e stabilità, password del discorso di John Elkann sullo stato della Juve, ottime per capire cosa sta succedendo e, forse, anche cosa succederà nell’universo bianconero. E, quello di famiglia, è un concetto che si vede e si tocca alla cena di Natale del club, significativamente organizzata al J-Museum e alla quale, ancora più significativamente, Elkann si presenta con i figli Oceano e Leone. Non è un battesimo, visto che i due (soprattutto Oceano) partecipano da tempo alla vita della squadra di cui sono appassionatamente tifosi, e neanche un passaggio di consegne, perché l’anagrafe è prematura, tuttavia sarebbe superficiale non cogliere il simbolismo della loro presenza, soprattutto in queste settimane. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulle intenzioni di John a proposito della Juve e pensasse che il nodo dell’eventuale cessione sia solo una questione di prezzo, l’azionista di maggioranza del club cerca di dare una risposta plastica: la Juve è sempre stata una questione di famiglia, la sua, e continuerà a esserlo, perché gli eredi ci sono, sono anche (molto) tifosi e vivono la squadra da dentro.