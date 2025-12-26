Del Piero: “Avvocato Agnelli unico. Obbligati ad avere il telefono a casa“. Su quel Juve-Milan...

"L'arrivo a Torino? Mi sono immerso in una realtà molto grande: arrivavo da un paesino (Conegliano), Torino era una metropoli per me e l’impatto è stato importante, bello, anche traumatico. I primi mesi non sai bene dove sei, con queste grandi vie… da diciottenne è stata una scoperta fatta piano piano, passo dopo passo". Inizia così l'intervista ad Alessandro Del Piero a "Stanotte a Torino", programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela. L'ex capitano della Juventus ha parlato anche dei suoi luoghi del cuore: "Parecchi, ho vissuto 19 anni di fila qui. Dal primo luogo, lo stadio Comunale, dove ho visto i miei idoli giocare e vincere ed ero curioso di vederlo da dentro. Piazza Carlina, dove ho vissuto per la maggior parte del tempo e ha rappresentato la mia casa dal ’90 al ’96: questi sono i due luoghi di primo impatto".