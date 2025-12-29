Calciomercato Juve, Perin via: c’è il preferito di Comolli. E spunta un sacrificato di lusso…

TORINO - La priorità del Genoa resta Mattia Perin. La priorità di Mattia Perin resta il Genoa. Le tempistiche e le modalità, invece, sono ancora da definire. Ci vorranno ancora almeno dieci giorni prima di mettere nero su bianco un trasferimento sulla carta semplice da perfezionare. Semplice, perché le volontà di tutti convergono in un’unica direzione, con buona pace di Luciano Spalletti, che perde uno dei pretoriani dello spogliatoio. La Juve, però, deve trovare un secondo portiere di alto livello, mantenendo alta la competitività con Michele Di Gregorio, sebbene l’ex Monza sia di gran lunga uno dei migliori elementi della stagione bianconera: parlano le prestazioni. Christos Mandas è il preferito di Damien Comolli. Ma la Lazio vuole sicuramente monetizzare la partenza del greco, chiuso in biancoceleste da Ivan Provedel. In alternativa c’è sempre Nicola Leali, che con l’approdo di Perin sotto la Lanterna perderebbe il posto. Sicuramente la Juve ha prima l’obbligo di dover trovare un portiere sufficientemente pronto per fare da vice a Di Gregorio. Prima di quel momento, non lascerà andare via il classe ‘92.