Calciomercato Juve, Perin via: c’è il preferito di Comolli. E spunta un sacrificato di lusso…

TORINO - La priorità del Genoa resta Mattia Perin. La priorità di Mattia Perin resta il Genoa. Le tempistiche e le modalità, invece, sono ancora da definire. Ci vorranno ancora almeno dieci giorni prima di mettere nero su bianco un trasferimento sulla carta semplice da perfezionare. Semplice, perché le volontà di tutti convergono in un’unica direzione, con buona pace di Luciano Spalletti, che perde uno dei pretoriani dello spogliatoio. La Juve, però, deve trovare un secondo portiere di alto livello, mantenendo alta la competitività con Michele Di Gregorio, sebbene l’ex Monza sia di gran lunga uno dei migliori elementi della stagione bianconera: parlano le prestazioni. Christos Mandas è il preferito di Damien Comolli. Ma la Lazio vuole sicuramente monetizzare la partenza del greco, chiuso in biancoceleste da Ivan Provedel. In alternativa c’è sempre Nicola Leali, che con l’approdo di Perin sotto la Lanterna perderebbe il posto. Sicuramente la Juve ha prima l’obbligo di dover trovare un portiere sufficientemente pronto per fare da vice a Di Gregorio. Prima di quel momento, non lascerà andare via il classe ‘92.
Juve, il mercato in uscita
Per quanto riguarda le altre mosse di mercato, i bianconeri attendono sviluppi su due giocatori con le valigie in mano: trattasi di Joao Mario e Adzic. Facile immaginare il loro addio, ma verosimilmente solo in prestito. Il sacrificato di lusso, utile per finanziare le mosse in entrata, potrebbe diventare Fabio Miretti. Spalletti lo stima, a Pisa è entrato molto bene contribuendo in maniera determinante alla rete del 2-0, ma gli incastri del mercato potrebbero far sì che la sua cessione diventi necessaria. Per tanti motivi: il primo perché è tra i pochi giocatori sacrificabili, il secondo perché la Juve perfezionerebbe una plusvalenza pura, elemento chiave con vista sul bilancio. Miretti piace molto alla Lazio: Maurizio Sarri lo ritiene adatto ad alzare il livello del centrocampo biancoceleste. Di sicuro, però, il classe 2003 non si muoverebbe da Torino in prestito secco o con altre formule che non garantiscano un trasferimento a titolo definitivo. La Juve attende, senza fretta. Anche perché prima vuole capire, nei movimenti che riguarderanno i centrocampisti, a quali pedine può arrivare. Dopodiché deciderà il destino di Miretti.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE