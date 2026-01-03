Bremer, allarme Juve: "Queste partite mi preoccupano. David? Faccio fatica in allenamento..."

Niente da fare per la Juventus , che contro il Lecce non è riuscita ad andare oltre l' 1-1 nonostante il dominio per quanto riguarda possesso palla e tiri. Intervistato da Dazn, Gleison Bremer ha quindi analizzato la prestazione bianconera: " Queste partite sono quelle che mi preoccupano di più. A volte ci rilassiamo e prendiamo gol da niente . Ci abbiamo messo troppo a pareggiare, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Purtroppo non è successo. A volte quando dominiamo così pensiamo che in qualunque momento possiamo fare gol, ma non è così. Basta un contropiede o una palla sbagliata, loro fanno gol e cambia l'inerzia della partita".

L'errore di David: l'analisi di Bremer

Protagonista, in negativo, della partita è stato David, che ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Juventus. "Lui è un bravo ragazzo, lavora bene - ha detto il difensore brasiliano -. Faccio fatica a marcarlo in allenamento perchè fa movimenti da giocatore forte. Purtroppo oggi ha sbagliato un calcio di rigore, stava facendo una buona partita ma ha avuto sfiga e ha preso palo. In futuro andrà meglio".

"Non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più"

"Oggi era una partita da vincere, contro il Lecce con tutto il rispetto. Siamo la Juventus e giochiamo in casa. Le occasioni le abbiamo create, purtroppo non abbiamo trovato il gol, abbiamo preso due pali e sbagliato un rigore. Per il volume che abbiamo creato è un peccato, non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più. Il calcio è questo, non è una scienza esatta. Doveva andare così", ha concluso Bremer.