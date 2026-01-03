Bremer, allarme Juve: "Queste partite mi preoccupano. David? Faccio fatica in allenamento..."

Niente da fare per la Juventus, che contro il Lecce non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nonostante il dominio per quanto riguarda possesso palla e tiri. Intervistato da Dazn, Gleison Bremer ha quindi analizzato la prestazione bianconera: "Queste partite sono quelle che mi preoccupano di più. A volte ci rilassiamo e prendiamo gol da niente. Ci abbiamo messo troppo a pareggiare, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Purtroppo non è successo. A volte quando dominiamo così pensiamo che in qualunque momento possiamo fare gol, ma non è così. Basta un contropiede o una palla sbagliata, loro fanno gol e cambia l'inerzia della partita".
L'errore di David: l'analisi di Bremer
Protagonista, in negativo, della partita è stato David, che ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Juventus. "Lui è un bravo ragazzo, lavora bene - ha detto il difensore brasiliano -. Faccio fatica a marcarlo in allenamento perchè fa movimenti da giocatore forte. Purtroppo oggi ha sbagliato un calcio di rigore, stava facendo una buona partita ma ha avuto sfiga e ha preso palo. In futuro andrà meglio".
"Non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più"
"Oggi era una partita da vincere, contro il Lecce con tutto il rispetto. Siamo la Juventus e giochiamo in casa. Le occasioni le abbiamo create, purtroppo non abbiamo trovato il gol, abbiamo preso due pali e sbagliato un rigore. Per il volume che abbiamo creato è un peccato, non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più. Il calcio è questo, non è una scienza esatta. Doveva andare così", ha concluso Bremer.
Juventus, 100 presenze per Bremer: le parole nel pre partita
Intervistato da Dazn nel pre partita, Bremer ha invece detto: "100 partite finalmente. È stato un anno in cui sono stato molto fuori ma ora quello che conta è che sono con la squadra. Oggi è una partita difficile, dobbiamo restare uniti il più possibile e vincere. Non sono al 100% della condizione ma piano piano sto migliorando. Mi servono più partite, più allenamenti con la squadra. Spalletti? Mi sto trovando bene, è un bravo allenatore e la sua storia lo dice. Noi giocatori proviamo il più possibile a seguirlo".
Il messaggio a Danilo
Ma quella contro il Lecce è stata una partita speciale anche per un altro motivo per la Juventus. Allo Stadium, infatti, era presente anche Danilo. L'ex capitano bianconero dopo una stagione vincente al Flamengo è tornato in visita a Torino, dove è stato premiato dalla Juventus. "Quando sono arrivato qui mi ha aiutato tanto - ha detto Bremer -. È una bella persona e un bravo uomo. Voglio vederlo e dargli un abbraccio".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Niente da fare per la Juventus, che contro il Lecce non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nonostante il dominio per quanto riguarda possesso palla e tiri. Intervistato da Dazn, Gleison Bremer ha quindi analizzato la prestazione bianconera: "Queste partite sono quelle che mi preoccupano di più. A volte ci rilassiamo e prendiamo gol da niente. Ci abbiamo messo troppo a pareggiare, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Purtroppo non è successo. A volte quando dominiamo così pensiamo che in qualunque momento possiamo fare gol, ma non è così. Basta un contropiede o una palla sbagliata, loro fanno gol e cambia l'inerzia della partita".
L'errore di David: l'analisi di Bremer
Protagonista, in negativo, della partita è stato David, che ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Juventus. "Lui è un bravo ragazzo, lavora bene - ha detto il difensore brasiliano -. Faccio fatica a marcarlo in allenamento perchè fa movimenti da giocatore forte. Purtroppo oggi ha sbagliato un calcio di rigore, stava facendo una buona partita ma ha avuto sfiga e ha preso palo. In futuro andrà meglio".
"Non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più"
"Oggi era una partita da vincere, contro il Lecce con tutto il rispetto. Siamo la Juventus e giochiamo in casa. Le occasioni le abbiamo create, purtroppo non abbiamo trovato il gol, abbiamo preso due pali e sbagliato un rigore. Per il volume che abbiamo creato è un peccato, non dovevamo vincere solo 2-1 ma anche di più. Il calcio è questo, non è una scienza esatta. Doveva andare così", ha concluso Bremer.