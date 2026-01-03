Juventus-Lecce, 1-1 surreale: follia Cambiaso, David butta via la vittoria dal dischetto

Chissà come avrà guadagnato il suo soprannome Jonathan David, perché dell'Iceman che doveva trasformare con freddezza i sogni della Juve in realtà non c'è traccia, l'unica cosa che è rimasta è la pozzanghera d'acqua dei suoi piedi sciolti dall'ansia sul dischetto del rigore tirato con un misto di paura e supponenza, perché forse la tecnica per fare lo scavetto neanche ce l'hai. L'arroganza poi di chiederlo, per calciarlo in quella maniera, ancora ci si chiede da dove arrivi, forse dallo stipendio principesco che Comolli gli ha garantito per portarlo a Torino, con le stimmate del sostituto di Vlahovic. A tutto questo minestrone di presunzione si aggiunge quella di Cambiaso, che dopo un primo tempo di alto livello rovina tutto per l'ennesimo passaggio a vuoto mentale di un giocatore che ha tecnica da esterno mondiale ma non ha la testa da giocatore neanche della Juventus, mettendo i suoi compagni in grandissima difficoltà.