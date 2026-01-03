Tuttosport.com
Danilo alla Allegri, che schiaffo a Motta e Giuntoli! "Per lavorare nel calcio ci sono i livelli"

Il brasiliano torna allo Stadium nel tripudio e attacca chi lo ha cacciato: "Ringrazio la società che ha preso in mano la Juve ora"
Alessandro Piccione
3 min
Juventus

Juventus

“Emblema”, “Capitano vero nonostante tutto”. Sono solo alcune delle considerazioni e dei ricordi che i tifosi della Juve presenti allo Stadium contro il Lecce mantengono di Danilo. Il brasiliano é tornato a casa ed é stato accolto alla grande dai suoi vecchi tifosi. Tra i presenti allo Stadium il sentimento comune é uno solo: estrema gratitudine e nostalgia per un giocatore che ha rappresentato lo stile Juve in pieno. C’é chi definisce “brutti i modi in cui é stato mandato via” e chi ricorda anche la sua lettera d’addio come “commovente”. Insomma, un capitano é per sempre. Anche perché “ha capito subito cosa vuol dire giocare alla Juve”.

Quando si affaccia ai suoi tifosi la reazione é quella che si aspetta chiunque: enorme applauso collettivo e cori di gratitudine. Non poteva essere altrimenti dopo cinque anni e mezzo di sudore in mezzo al campo e di voglia di dimostrare a tutti cosa vuol dire difendere i colori bianconeri.

Juve e Spalletti, i tifosi ci credono

Ma oltre a Danilo c’è anche la partita col Lecce che conta e pure tanto. E i tifosi hanno le idee chiare sulla punta di diamante, Yildiz, tra chi lo definisce “ingiocabile… alla Mkhitaryan” e chi spera che possa ripercorrere il percorso di Del Piero. E di Spalletti? Oltre a valorizzarne le indiscutibili capacità si apprezza la persona, “schietta e sincera, oltre ad essere onesta sempre”. 

Sensazioni positive quindi, nella speranza che Luciano possa riportare la Juventus dove merita fin da subito, con tutte le normali difficoltà del caso. E infatti c’é chi, seppur con le dovute precauzioni, crede al sogno Scudetto. “Le altre non sono inarrivabili, ci siamo”, “Infiliamo qualche altra vittoria consecutiva e ce la giochiamo”: questa è in sintesi la percezione che i sostenitori della Vecchia Signora hanno in questo preciso momento della stagione.

 

 

Le parole di Danilo: "Tante emozioni qui, sono nervoso"

"Sono nervoso. Ci sono state tante emozioni qua, tanti momenti", con queste parole Danilo a Dazn ha commentato il suo ritorno allo Stadium. Il brasiliano poi ha parlato della sua carriera, ringraziando anche Bremer: "Non si pianifica tutto. Ogni giorno si deve fare, lavorare e migliorare. Alla fine degli anni si fanno i conti e fortunatamente ho avuto una carriera importante, con molti sacrifici, ho lavorato tanto. Sono felice che uno come Bremer che ha un futuro brillante davanti possa guardare a me e imparare qualcosina. Mondiale insieme? Magari". 

Il duro attacco a Motta e Giuntoli

Danilo ha poi parlato del suo burrascoso addio e del ritorno a Torino: "Per lavorare nel calcio dentro e fuori ci sono i livelli. Voglio ringraziare Chiellini e i dirigenti che in questo momento hanno preso in mano la situazione e secondo me hanno più lucidità nel risolvere le situazioni. Lavorare alla Juventus non è facile e non è per tutti. E quindi sono tornato qua volentieri perchè mi fa molto piacere essere qui con la mia gente, in un campo dove ho vissuto tante emozioni. La Juventus è dove ho imparato a giocare veramente a calcio per una maglia, per i tifosi, i dipendenti e tutti quelli che fanno parte di questo mondo. Non è scontato e vuol dire tanto".

Futuro in bianconero

E in futuro sarà possibile vedere Danilo nella dirigenza della Juventus? "Mi fanno questa domanda ogni giorno - ha rivelato -, sicuramente sì. Non ci penso neanche. Ho un altro anno con il Flamengo e abbiamo ancora tanti obiettivi ma poi non so se avrò ancora la testa per giocare a calcio una volta finito il contratto. Penso che mi aspetta un futuro fuori dal campo, la Juventus è casa mia e non ci penserei neanche".

"Ci tenevo di tornare qua e dirvi grazie"

Sceso in campo, Danilo ha poi preso un microfono in mano e ha ringraziato i tifosi bianconeri: “Buonasera bianconeri. Bello avere l’opportunità di ritrovarvi dopo un anno, è emozionante. Ci tenevo di tornare qua e dirvi grazie: siete stati quelli che mi hanno spinto in ogni momento di difficoltà, devo ringraziarvi veramente. È da un anno che sono andato da un’altra parte perché così è la vita. È da un anno che non indosso più questa maglia, però nessuno può togliermela dal cuore, quindi grazie mille!”.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

