Danilo alla Allegri, che schiaffo a Motta e Giuntoli! "Per lavorare nel calcio ci sono i livelli"

“Emblema”, “Capitano vero nonostante tutto”. Sono solo alcune delle considerazioni e dei ricordi che i tifosi della Juve presenti allo Stadium contro il Lecce mantengono di Danilo . Il brasiliano é tornato a casa ed é stato accolto alla grande dai suoi vecchi tifosi . Tra i presenti allo Stadium il sentimento comune é uno solo: estrema gratitudine e nostalgia per un giocatore che ha rappresentato lo stile Juve in pieno. C’é chi definisce “brutti i modi in cui é stato mandato via” e chi ricorda anche la sua lettera d’addio come “commovente”. Insomma, un capitano é per sempre. Anche perché “ha capito subito cosa vuol dire giocare alla Juve”.

Quando si affaccia ai suoi tifosi la reazione é quella che si aspetta chiunque: enorme applauso collettivo e cori di gratitudine. Non poteva essere altrimenti dopo cinque anni e mezzo di sudore in mezzo al campo e di voglia di dimostrare a tutti cosa vuol dire difendere i colori bianconeri.

Juve e Spalletti, i tifosi ci credono

Ma oltre a Danilo c’è anche la partita col Lecce che conta e pure tanto. E i tifosi hanno le idee chiare sulla punta di diamante, Yildiz, tra chi lo definisce “ingiocabile… alla Mkhitaryan” e chi spera che possa ripercorrere il percorso di Del Piero. E di Spalletti? Oltre a valorizzarne le indiscutibili capacità si apprezza la persona, “schietta e sincera, oltre ad essere onesta sempre”.

Sensazioni positive quindi, nella speranza che Luciano possa riportare la Juventus dove merita fin da subito, con tutte le normali difficoltà del caso. E infatti c’é chi, seppur con le dovute precauzioni, crede al sogno Scudetto. “Le altre non sono inarrivabili, ci siamo”, “Infiliamo qualche altra vittoria consecutiva e ce la giochiamo”: questa è in sintesi la percezione che i sostenitori della Vecchia Signora hanno in questo preciso momento della stagione.