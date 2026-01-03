Il pomeriggio a tinte bianconere è partito con la Primavera di Padoin , che contro il Parma non ha iniziato l'anno con una vittoria: solo un pari , che non ha permesso ai giovani ragazzi di fare uno scatto in classifica. Festeggia invece la Next Gen che con un netto 2-0 ha superato l'ostico Carpi: protagonsti del match Puczka e Okoro . La squadra di Brambilla ha conquistato così il sesto risultato utile consecutivo e si è rilanciata per la corsa playoff. La giornata made in zebre terminerà con la Juve di Spalletti che all'Allianz Stadium è pronta ad ospitare il Lecce per provare a centrare il quinto successo di fila tra tutte le competizione e dare subito un segnale alle avversarie. Il tecnico della Vecchia Signora in conferenza non si è nascosto e ha risposto anche ad Antonio Conte . Non ha paura di nessuno e sta cercando di trasmettere la stessa fiducia anche ai suoi giocatori.

16:36

Triplice fischio: vince la Juve Next Gen!

98' - Dopo un lungo recupero, l'arbitro fischia tre volte: i bianconeri conquistano tre punti e mantengono la striscia positiva di risultati.

16:29

TOLTO IL PENALTY AL CARPI!

92' - Dopo un controllo al Var, l'arbitro Maresca decide di non assegnare il calcio di rigore.

16:28

RIGORE PER IL CARPI, BRAMBILLA USA LA CARD!

90' - Zagnoni cade a terra dopo un contrasto corpo a corpo con Brugarello e l'arbitro concede il penalty. Brambilla si gioca l'FVS e manda il signor Maresca al monitor.

16:25

Thuram, la Juve vuole blindarlo

Prove di rinnovo tra la Signora e Khephren Thuram, diventato nel giro di un anno e mezzo una colonna bianconera. Per questo motivo la Juventus ha in programma di sedersi nei prossimi mesi al tavolo delle trattative con l’entourage del centrocampista francese. L’obiettivo è chiaro ed evidente: alla Continassa puntano a blindarlo almeno fino al 2030, onde evitare in estate il rischio di nuovi assalti da parte dei top club stranieri.

16.17

Spalletti-Ottolini, summit Juve

Si erano già conosciuti in passato. L’ha confermato pure Luciano Spalletti in conferenza stampa. Stavolta, però, giocano insieme. Lavorano per gli stessi obiettivi, inseguono i medesimi traguardi. La Juve aveva bisogno di Marco Ottolini, che come primo passo per organizzare il mercato di gennaio si ritaglia l’occasione per fare subito il punto con il tecnico alla Continassa. Un summit a tutti gli effetti, quello di ieri mattina. Utile per fissare alcune necessità esistenti: la ricerca di un regista e lo scouting per un “nove e mezzo”, ovvero un’alternativa che possa giostrare tra la trequarti e l’attacco, rappresentano le priorità. Poi, se la Juve dovesse perfezionare pure un colpo sulla fascia destra, di sicuro Spalletti ne sarebbe felice.

16:12

Mangiapoco esce per infortunio

77' - Il portiere bianconero è costretto a dare forfait per un problema al dito: al suo posto entra Fuscaldo.

16:11

TRAVERSA NEXT GEN!

70' - Brugarello prende il tempo a tutti dagli sviluppi di un corner e di testa colpisce il legno.

16:06

Le nuove maglie della Juve

In attesa della sfida contro il Lecce, che la Juve giocherà con la terza maglia (quella con la zebra stilizzata), sono uscite le prime indiscrezioni sulle divise per il prossimo anno.

16:02

Domina la Juve Next Gen

65' - Il copione della gara non cambia, con i giovani bianconeri che tengono alta la linea, pressano e provano a calare il tris.

15:54

Lecce, il futuro di Tiago Gabriel: piace alla Juve

"Richieste per il nostro difensore portoghese? Sì, più club si sono fatti avanti (forte interesse anche della Juve ndr), italiani e stranieri. Nell'interesse nostro e del ragazzo abbiamo declinato offerte importantissime". Un segnale chiaro: il Lecce non svende e difende il proprio progetto, anche a gennaio. In attesa che il campo, come sempre, dia le sue risposte. QUI LE SUE DICHIARAZIONI.

15:45

BRIVIDO NEXT GEN A INIZIO RIPRESA!

46' - Non parte benissimo la Juve nella ripresa e il Carpi ne approfitta prendendo alle spalle la difesa bianconera con Cecotti, che calcia bene e colpisce la traversa.

15:35

Spalletti risponde a Conte

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Luciano Spalletti è intervenuto quindi in conferenza stampa per analizzare il match e ha risposto anche alle parole di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli aveva detto che la sua squadra non fosse pronta a comandare per il gap strutturale con Juve, Inter e Milan. E l'allenatore della Vecchia Signora ha risposto in modo molto onesto: "Sì siamo avanti, non ho nulla da invidiare alla sua squadra".

QUI LA CONFERENZA STAMPA.

15:26

Juve Next Gen-Carpi, fine primo tempo!

45'+5' - Dopo cinque minuti di recupero, la prima frazione di gioco termina 2-0 grazie ai gol di Puczka e Okoro.

15:18

GOL DELLA NEXT GEN!

45' - Sul finire del primo tempo la Juve sigla il 2-0: Faticanti recupera un pallone in area e appoggia per Okoro, che a porta vuota non sbaglia.

15:16

NEXT GEN, OKORO SPRECA IL RADDOPPIO!

42' - Puczka è imprendibile sulla sinistra, vola sul fondo e appoggia per Okoro, che stoppa e prova a calciare, ma la sua conclusione da dentro l'area viene deviata in angolo dalla difesa del Carpi.

15:07

PALO DELLA JUVE NEXT GEN!

34' - I bianconeri di Brambilla sfiorano il raddoppio con Cudrig, che colpisce il palo.

15:06

Juve, i convocati di Spalletti

Questi i giocatori convocati da Spalletti per la sfida contro il Lecce. Assente Milik, oltre Vlahovic, Rugani e Gatti.

Portieri : Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio Difensori : Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe

: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Adzic, Miretti, McKennie

: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Adzic, Miretti, McKennie Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David

15.00

NEXT GEN-CARPI, PUCZKA PORTA AVANTI LA JUVE

25' - Dopo i primi venti minuti avari di emozioni e di occasioni da gol, la Juve Next Gen passa in vantaggio con Puczka, bravo a mandare in porta un pallone vagante in area dopo una doppia parata di Sorzi su Guerra. Dopo una lunga revisione al Var, l'arbitro conferma la rete.

QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI

15:00

Juventus-Lecce, dove vederla e le probabili formazioni

La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Spalletti dovrebbe confermare il solito 3-4-2-1 con qualche dubbio legato alla posizione di Koopmeiners: l'olandese potrebbe giocare di nuovo sulla trequarti qualora Conceicao e Zhegrova dovessero partire dalla panchina. Altrimenti si giocherà il posto con Kelly come braccetto. Ballottaggio anche in attacco tra Openda e David.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly/Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao/Koopmeiners, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

Juventus-Lecce, scopri tutte le quote

Allianz Stadium - Torino