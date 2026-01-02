Juventus Next Gen-Carpi: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è in serie positiva da ben cinque giornate: quattro pareggi e una vittoria, contro il Perugia per 1-0 . Un modo in più per cercare di approcciare il nuovo anno cercando di continuare la striscia. A distanza di due settimane i bianconeri tornano in campo al Moccagatta per affrontare il Carpi : le due squadre sono divise da cinque punti con gli emiliani in piena corsa playoff. Per la formazione allenata da Brambilla , dunque, anche la possibilità di accorciare in classifica.

Juve Next Gen-Carpi, orario e dove vederla

La sfida tra Juve Next Gen e Carpi, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 14:30 al Moccagatta di Alessandria, nel match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Juve Next Gen-Carpi: le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Turicchia, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Mazur, Puczka; Deme, Anghelé; Guerra. All. Brambilla

Carpi: Sorzi, Pitti, Rossini, Zagnoni; Tcheuna, Figoli, Pietra, Cecotti; Cortesi, Casarini; Sall. All. Cassani

Arbitro: sig. Maresca

