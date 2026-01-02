Tuttosport.com
Juventus Next Gen-Carpi: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri pronti a tornare in campo per affrontare gli emiliani per la 20ª giornata di campionato
2 min
Juve Next Gen-CarpiFormazioniSerie C
Juventus Next Gen-Carpi: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images

La Juve Next Gen è in serie positiva da ben cinque giornate: quattro pareggi e una vittoria, contro il Perugia per 1-0. Un modo in più per cercare di approcciare il nuovo anno cercando di continuare la striscia. A distanza di due settimane i bianconeri tornano in campo al Moccagatta per affrontare il Carpi: le due squadre sono divise da cinque punti con gli emiliani in piena corsa playoff. Per la formazione allenata da Brambilla, dunque, anche la possibilità di accorciare in classifica. 

Juve Next Gen-Carpi, orario e dove vederla

La sfida tra Juve Next Gen e Carpi, in campo sabato 3 gennaio 2026, alle ore 14:30 al Moccagatta di Alessandria, nel match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabile gratuitamente e visibile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com

Juve Next Gen-Carpi: le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Turicchia, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Mazur, Puczka; Deme, Anghelé; Guerra. All. Brambilla

Carpi: Sorzi, Pitti, Rossini, Zagnoni; Tcheuna, Figoli, Pietra, Cecotti; Cortesi, Casarini; Sall. All. Cassani

Arbitro: sig. Maresca

