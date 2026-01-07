Pagelle Juve: Kalulu riposa la prossima volta, il miglior Locatelli, Miretti titolare mascherato

La Juventus rialza la testa e si riscatta dopo il pareggio casalingo contro il Lecce. I bianconeri si impongono in trasferta per 3-0 sul Sassuolo con una partita praticamente perfetta dall'inizio alla fine. Ad aprire le marcature ci ha pensato l'ex Muharemovic con uno sfortunato autogol. Poi, nel secondo tempo, hanno chiuso il discorso le reti di Miretti e di David, al centro delle attenzioni dopo il brutto rigore tirato allo Stadium nell'ultima gara. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Luciano Spalletti.
Di Gregorio 6.5
Serata passata a convivere col freddo. Lo impegnano Pierini e Lipani: risponde da portiere top.
Kalulu 7
Il gol non è suo. L'idea sì. E pure la sgroppata che lo porta ad andare sul fondo. Anche in fase difensiva è attento ad ogni singolo particolare. Insostituibile, Spalletti fa gli scongiuri: il francese si riposerà solo nella prossima vita.
Bremer 6.5
In anticipo è formidabile. Legge movimenti solo con la mente e la capacità di essere sempre ben posizionato. Quando crescerà sul piano atletico sarà impossibile fregarlo.
Koopmeiners 6
Compiti tutto sommato simili a quelli che svolge da braccetto. Si riadatta bene al ruolo che gli ha disegnato Spalletti con successo: la sensazione è che abbia trovato la dimensione perfetta per esprimersi.
Cambiaso 6.5
Bene, perché dimentica l'erroraccio contro il Lecce. Nel primo tempo mostra i muscoli, nel secondo la tecnica. Una prova di carattere, che gli serve per rialzare la testa dopo un periodo così così.
Cabal (40' st) ng
Locatelli 7
La palla gira sempre meglio. Messaggio anche alla società che pensa a Guido Rodriguez: sta uscendo dal guscio il miglior Locatelli dell'avventura a Torino. Ridimensionarlo ora sarebbe controproducente.
Thuram 7
Dinamico e presente. Bella copia del giocatore apatico visto contro il Lecce. In questa veste è davvero determinante.
McKennie 6.5
Martella senza soste la fascia sinistra del Sassuolo, interpretando l'ennesimo nuovo ruolo alla perfezione. Ribadire il concetto aiuta: da rinnovare subito, senza perdere altro tempo.
Joao Mario (30' st) 6
Partecipa alla festa bianconera.
Miretti 7
Che bel segnale, dopo l'assist di Pisa. Prezioso, stavolta non solo da alternativa di lusso. Titolare mascherato, che si crea le condizioni per restare. E per immaginare, chissà, un futuro alla Perrotta dei tempi romani: che "Spallettata".
Zhegrova (45' st) ng
Yildiz 6.5
Non ha il piede caldo, ma le gambe viaggiano eccome. E anche i movimenti partendo da sinistra sono sempre più fluidi e pericolosi. Anche quando non segna, è impossibile fare a meno del suo sapere calcistico.
Adzic (40' st) ng
David 7.5
Gioca sulle uova nel primo tempo. Senza cercare rischi, svolgendo diligentemente il compitino. Nella ripresa, però, prende fiducia. Quella che gli consente di servire l'assist vincente per Miretti, forse la vera svolta della sua stagione. Perché il 3-0 è proprio figlio dell'abbraccio di tutto il gruppo, di una squadra che nel momento più complicato si compatta intorno all'attaccante. Si vede un po' di luce e non era scontato.
Openda (30' st) 6
Arriverà anche per lui una serata simile a quella del compagno.
All. Spalletti 6.5
Non era semplice. Con le complicazioni degli stop di Kelly e Conceiçao, con un 4-2-3-1 da perfezionare e con le scorie del rigore sbagliato da David col Lecce. In poco più di 48 ore rimette insieme i cocci, conferma il canadese e rasserena una squadra che non aveva meritato assolutamente i fischi dello Stadium. Lo dimostra con una prestazione maiuscola. C'è anche il tocco dell'artista: la nuova posizione di Miretti. Una mossa che può anche dare una direzione al mercato. Juve sempre di più nelle mani di Lucio.
Arbitro Zufferli 6
Serata che si incanala sui binari giusti da subito. Zero gialli, zero episodi.
