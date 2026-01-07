Pagelle Juve: Kalulu riposa la prossima volta, il miglior Locatelli, Miretti titolare mascherato

Il gol non è suo. L'idea sì. E pure la sgroppata che lo porta ad andare sul fondo. Anche in fase difensiva è attento ad ogni singolo particolare. Insostituibile, Spalletti fa gli scongiuri: il francese si riposerà solo nella prossima vita.

Bremer 6.5

In anticipo è formidabile. Legge movimenti solo con la mente e la capacità di essere sempre ben posizionato. Quando crescerà sul piano atletico sarà impossibile fregarlo.

Koopmeiners 6

Compiti tutto sommato simili a quelli che svolge da braccetto. Si riadatta bene al ruolo che gli ha disegnato Spalletti con successo: la sensazione è che abbia trovato la dimensione perfetta per esprimersi.