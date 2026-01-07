Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Crans-Montana, anche la Juve si stringe in lutto: "Ci uniamo al dolore delle famiglie"

I bianconeri hanno dedicato un pensiero alle vittime della tragedia della notte di Capodanno in Svizzera
2 min
juveCrans-Montana
Crans-Montana, anche la Juve si stringe in lutto: "Ci uniamo al dolore delle famiglie"© Juventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

In queste ore di dolore e raccoglimento, anche il mondo del calcio si è fermato per rendere omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Un dramma che ha scosso profondamente non solo la Svizzera, ma l’intera comunità internazionale, lasciando sgomento e un senso di vuoto difficile da colmare. In Serie A tutte le squadre hanno dedicato un minuto di silenzio alle ragazze e ai ragazzi scomparsi. E ora la Juve ha espresso un pensiero anche sui propri social per stare vicino alle famiglie coinvolte.

Il cordoglio della Juve per le vittime di Crans-Montana

"Nel giorno dell'ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese": con questo messaggio, diffuso attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha voluto esprimere la propria vicinanza e partecipazione al lutto per quanto accaduto nella notte di Capodanno. Un gesto sentito, accompagnato anche da un’immagine carica di significato: la foto del minuto di silenzio osservato prima del fischio d’inizio della gara contro il Lecce, disputata lo scorso 3 gennaio all’Allianz Stadium. Un momento di raccoglimento che ha unito squadra, tifosi e addetti ai lavori in un silenzio carico di rispetto, memoria e solidarietà. In circostanze come queste, il calcio va oltre il risultato e la competizione, diventando veicolo di umanità e partecipazione. Il messaggio della Juventus si inserisce così nel più ampio abbraccio di cordoglio che, in queste ore, accompagna le famiglie colpite da una perdita tanto improvvisa quanto devastante.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS