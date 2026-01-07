Crans-Montana, anche la Juve si stringe in lutto: "Ci uniamo al dolore delle famiglie"

In queste ore di dolore e raccoglimento, anche il mondo del calcio si è fermato per rendere omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Un dramma che ha scosso profondamente non solo la Svizzera, ma l’intera comunità internazionale, lasciando sgomento e un senso di vuoto difficile da colmare. In Serie A tutte le squadre hanno dedicato un minuto di silenzio alle ragazze e ai ragazzi scomparsi. E ora la Juve ha espresso un pensiero anche sui propri social per stare vicino alle famiglie coinvolte.
Il cordoglio della Juve per le vittime di Crans-Montana
"Nel giorno dell'ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese": con questo messaggio, diffuso attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha voluto esprimere la propria vicinanza e partecipazione al lutto per quanto accaduto nella notte di Capodanno. Un gesto sentito, accompagnato anche da un’immagine carica di significato: la foto del minuto di silenzio osservato prima del fischio d’inizio della gara contro il Lecce, disputata lo scorso 3 gennaio all’Allianz Stadium. Un momento di raccoglimento che ha unito squadra, tifosi e addetti ai lavori in un silenzio carico di rispetto, memoria e solidarietà. In circostanze come queste, il calcio va oltre il risultato e la competizione, diventando veicolo di umanità e partecipazione. Il messaggio della Juventus si inserisce così nel più ampio abbraccio di cordoglio che, in queste ore, accompagna le famiglie colpite da una perdita tanto improvvisa quanto devastante.