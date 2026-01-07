Crans-Montana, anche la Juve si stringe in lutto: "Ci uniamo al dolore delle famiglie"

In queste ore di dolore e raccoglimento, anche il mondo del calcio si è fermato per rendere omaggio alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Un dramma che ha scosso profondamente non solo la Svizzera, ma l’intera comunità internazionale, lasciando sgomento e un senso di vuoto difficile da colmare. In Serie A tutte le squadre hanno dedicato un minuto di silenzio alle ragazze e ai ragazzi scomparsi. E ora la Juve ha espresso un pensiero anche sui propri social per stare vicino alle famiglie coinvolte.