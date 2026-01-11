Mateta, idea Juve: il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic

Gli occhi della Signora su Jean-Philippe Mateta . Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. Fari puntati sul centravanti della nazionale francese, che da mesi ha manifestato l’intenzione di lasciare il Crystal Palace per fare il grande salto in una big europea e provare così a giocare da protagonista anche la Champions League . Al classe 1997, che per caratteristiche ricorda Victor Osimhen nell’esplosività e la grande esuberanza fisica, solletica come possibile destinazione la Serie A. Un campionato che sembra fatto apposta per esaltare le sue doti. Non a caso in estate ci aveva provato invano il Milan, frenato dalla richiesta del Palace superiore ai 40 milioni. Il contratto, però, in scadenza nel giugno 2027 farà inevitabilmente scendere il prezzo, visto che Mateta ha già comunicato ai dirigenti inglesi la decisione di non rinnovarlo. E qui può entrare in gioco la Juve, soprattutto in vista dell’estate. A fine stagione terminerà il contratto con la società bianconera di Dusan Vlahovic , il cui rinnovo appare in alto mare e distante dall’intesa. Motivo per cui la Juventus dovrà andare per forza sul mercato al termine del campionato per rinforzare il proprio attacco. In tutto ciò sono già iniziate le grandi manovre per individuare il possibile nome giusto per andare a potenziare il reparto offensivo.

Potrebbe lasciare Londra per una cifra tra i 20 e i 25 milioni

In questa fase di monitoraggio gli occhi della Signora si sono posati su Mateta, che potrebbe in estate lasciare Londra per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Coi prezzi che circolano attualmente: un vero affare considera la prolificità negli ultimi anni del classe 1997, diventato uno degli attaccanti più forti e micidiali della Premier League. Tra l’altro il suo agente Paul Latouche che già si appoggia a un agente italiano come partner e domiciliatario. Un segnale da non sottovalutare e che può ulteriormente facilitare il possibile approdo nella massima serie. Con la Juve che fiuta l’occasione e continuerà a seguirlo nelle prossime settimane per capire se la punta francese possa essere a tutti gli effetti l’uomo giusto su cui puntare per l’attacco di Luciano Spalletti, che ha sempre apprezzato e avuto bomber con la tipologia tecnica e fisica di Mateta. Dal Vincenzo Iaquinta di Udine al Mauro Icardi interista passando l’Edin Dzeko versione romanista fino al Victor Osimhen in salsa napoletana con cui ha vinto lo scudetto. Ecco perché la fase di monitoraggio degli osservatori juventini ha portato in una posizione di rilievo nel database bianconero il transalpino, che vuole chiudere alla grande la stagione per volare al Mondiale con la nazionale allenata da Didier Deschamps e meritarsi così il grande salto in un top club, tipo la Juve...