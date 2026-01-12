Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere

Minguenza, un jolly per la difesa

La duttilità è una parola chiave della Juve di Spalletti: il tecnico bianconero sta sfruttando le caratteristiche malleabili dei propri giocatori per cercare di trovare più soluzioni disponibili. E anche Mingueza andrebbe in questa direzione. Lo spagnolo nasce come terzino destro, ma può giocare anche come difensore centrale, braccetto di difesa, esterno o laterale sinistro. Quindi grantirebbe ai bianconeri la possibilità di variare più moduli e sarebbe un'ottima alternativa a Kalulu. Cresciuto nella scuola del Barcellona dove respirano con il pallone addoso, ha una buona capacità tecnica e di dialogo con i compagni. Ha un grande tiro e calcia anche le punizioni. Poi ha ancora 26 anni e quindi molti margini di miglioramento. La Juve fiuta il colpo e vorrebbe anticiparlo anche per la questione legata a Gatti.