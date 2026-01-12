Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere

"Valuteremo delle possibilità", questo il mantra della Juventus per il calciomercato di gennaio. Spalletti in conferenza ha ribadito che non ha chiesto nomi, ma servirebbero due pedine per colmare dei vuoti. Comolli, Ottolini e dirigenza si sono attivati per accontentare l'allenatore, ma tra la ricerca sono emersi anche dei nomi buoni per il futuro. Tra questi Oscar Mingueza, terzino destro e difensore centrale del Celta Vigo, con un passato anche nel Barcellona. Il classe 1996 è gradito ai bianconeri, visto anche il suo contratto in scadenza a fine giugno. Un'occasione da poter cogliere.
Juve su Mingueza: la posizione del Celta Vigo
La Juventus, come riportato da Fabrizio Romano, ha messo gli occhi sul calciatore e vorrebbe prenderlo a parametro zero in vista della prossima stagione. Non è da escludere però anche la possibilità di anticipare il colpo in questa sessione di calciomercato. Ma qual è la posizione del Celta Vigo? Il club spagnolo preferirebbe non provarsi del giocatore ora a gennaio, anche perché poi il 50% della cessione andrebbe nelle casse del Barcellona, vecchia proprietaria del cartellino. E visto che la cifra stimata per il giocatore non è alta, gli spagnoli preferibbero perderlo a 0 a fine giugno, piuttosto che lasciarlo partire ora, ricavando una piccola somma, senza avere poi un giocatore del suo livello per il prosieguo della stagione. Su di lui c'è la concorrenza anche di altri cinque club e la Vecchia Signora è con gli occhi vigili. Ma come andrebbe ad integrarsi nella rosa di Spalletti?
Minguenza, un jolly per la difesa
La duttilità è una parola chiave della Juve di Spalletti: il tecnico bianconero sta sfruttando le caratteristiche malleabili dei propri giocatori per cercare di trovare più soluzioni disponibili. E anche Mingueza andrebbe in questa direzione. Lo spagnolo nasce come terzino destro, ma può giocare anche come difensore centrale, braccetto di difesa, esterno o laterale sinistro. Quindi grantirebbe ai bianconeri la possibilità di variare più moduli e sarebbe un'ottima alternativa a Kalulu. Cresciuto nella scuola del Barcellona dove respirano con il pallone addoso, ha una buona capacità tecnica e di dialogo con i compagni. Ha un grande tiro e calcia anche le punizioni. Poi ha ancora 26 anni e quindi molti margini di miglioramento. La Juve fiuta il colpo e vorrebbe anticiparlo anche per la questione legata a Gatti.
Gatti, futuro Juve e possibile scambio
Mantenendo ogni opzione sul tavolo e non rinunciando ad alcuna situazione o intuizione, emerge quella che lega i bianconeri al Milan: uno scambio tra Loftus-Cheek e Gatti. I rossoneri continuano a cercare un difensore per gennaio dopo aver inserito Fullkrug nel pacchetto offensivo. Allegri pensa al suo vecchio baluardo: non ha fatto nessun nome diverso da quello del centrale pescato dal Frosinone, pronto al rientro in gruppo proprio in questi giorni dopo il ko al menisco destro. Loftus intriga tanto la dirigenza quanto Spalletti, per il quale l’inglese potrebbe occupare tutte le posizioni del centrocampo, dai due in mediana al ruolo di falso 10 a supporto della punta. Al momento non è stata aperta alcuna trattativa, ma non è detto che non possa essere un guizzo da ultimi giorni.
