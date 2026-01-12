Tuttosport.com
Kaio Jorge show, rinnovo da pilastro in Brasile: la Juve segue da lontano

La punta brasiliana ha prolungato il suo contratto con il Cruzeiro: su di lui vigila anche la Vecchia Signora che detiene il 30% sulla futura rivendita
2 min
Il Cruzeiro ha annunciato di aver prolungato il contratto dell'attaccante Kaio Jorge, capocannoniere del campionato brasiliano e della Coppa del Brasile lo scorso anno. Il 23enne ex Juventus aveva un contratto valido fino al 2028 e ora ha un contratto con il club del Minas Gerais fino alla fine del 2030. Il rinnovo arriva in un periodo di forte apprezzamento del giocatore sul mercato: Kaio Jorge ha attirato l'interesse del Flamengo, che ha offerto fino a 30 milioni di euro ma il Cruzeiro ha scelto di mantenerlo come elemento centrale del progetto. Come parte del nuovo accordo, l'attaccante ha ricevuto anche un adeguamento salariale dopo aver messo a segno 33 reti in 66 presenze.

Un passato nella Juve

Prelevato dal Santos nell'estate del 2021, Kaio Jorge non ha mai brillato nella Juventus: l'unica firma in bianconero l'ha messa a segno con la Next Gen. 9 le presenze in Serie A con la maglia della Vecchia Signora ma con nessuna rete registrata: diverso il discorso Frosinone, quando la punta venne girata in prestito nel 2023 realizzando 3 gol in 20 presenze. Da segnalare che la Juventus detiene il 30% dell'eventuale futura rivendita del brasiliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

