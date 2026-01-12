Kaio Jorge show, rinnovo da pilastro in Brasile: la Juve segue da lontano

Il Cruzeiro ha annunciato di aver prolungato il contratto dell'attaccante Kaio Jorge, capocannoniere del campionato brasiliano e della Coppa del Brasile lo scorso anno. Il 23enne ex Juventus aveva un contratto valido fino al 2028 e ora ha un contratto con il club del Minas Gerais fino alla fine del 2030. Il rinnovo arriva in un periodo di forte apprezzamento del giocatore sul mercato: Kaio Jorge ha attirato l'interesse del Flamengo, che ha offerto fino a 30 milioni di euro ma il Cruzeiro ha scelto di mantenerlo come elemento centrale del progetto. Come parte del nuovo accordo, l'attaccante ha ricevuto anche un adeguamento salariale dopo aver messo a segno 33 reti in 66 presenze.