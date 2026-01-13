Pagelle Juve: El Diez Miretti, David mai visto prima. Bremer cartone animato, Locatelli goniometro

Manita Juve all'Allianz Stadium e Cremonese annientata: i ragazzi di Spalletti hanno mandato un messaggio forte e chiaro al campionato. Squadra in crescita, più convinzione e una prestazione dominante, tutto in perfetto equilibrio: tutti i voti e i giudizi dei bianconeri impegnati nella gara. Ora nessun calo di concentrazione e subito testa alla prossima sfida, quella di sabato 17 alle 20.45 contro il Cagliari in Sardegna.