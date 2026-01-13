Pagelle Juve: El Diez Miretti, David mai visto prima. Bremer cartone animato, Locatelli goniometro

Manita Juve all'Allianz Stadium e Cremonese annientata: i ragazzi di Spalletti hanno mandato un messaggio forte e chiaro al campionato. Squadra in crescita, più convinzione e una prestazione dominante, tutto in perfetto equilibrio: tutti i voti e i giudizi dei bianconeri impegnati nella gara. Ora nessun calo di concentrazione e subito testa alla prossima sfida, quella di sabato 17 alle 20.45 contro il Cagliari in Sardegna.
Di Gregorio 6.5
La Cremonese lo impegna per la prima volta al 72' e lui si mette in luce con una paratona su Grassi, mettendo anche lui la firma sul 5-0: clean sheet
Kalulu 7
Quando c’è da disegnare l’11 della Juve per Lucio ormai è facile: “Kenan, Pierre e poi tutti gli altri”. Altra gara giocata per intero, altra prestazione maiuscola in ambedue le fasi. Suo il cross perfetto per il gol di testa di McKennie: siluro
Bremer 7
Bomber per caso, nel senso più letterale del termine. Il brasiliano segna un gol da cartone animato, mettendo il faccione - senza volerlo - sul tiro svincolato di Miretti. Audace, comunque, per essersi fatto trovare in quella zona di campo. La fortuna è solo una piacevole conseguenza che uno come lui, dopo i tanti guai fisici, merita più di chiunque altro.
Koopmeiners (26’ st) 6
Entra a risultato acquisito quando la Cremonese non prova neanche più a ripartire. Si guadagna la pagnotta ancora una volta in difesa.
Kelly 7
Al rientro dall’infortunio, si concede un’altra serata da giocatore serio, affidabile e prezioso quale è diventato, annullando il duo Vardy-Bonazzoli. Resuscitato da Spalletti: newborn
Cambiaso 6
Prende parte alla festa bianconera senza troppo entusiasmo, limitandosi al compitino. Spalletti, poco a poco, sta rigenerando tutta la Juve. L’ultimo titolare da ritrovare - davvero - resta lui. Un cambio di gioco senza senso fa mugugnare lo Stadium ricordando il Lecce.
Cabal (16’ st) 6
Entra con ordine, rivelandosi lucido nelle letture. Mette minuti nelle gambe preziosi, inizia il tour de force con l'Europa e Spalletti ha bisogno delle sgroppate del colombiano.
Locatelli 7.5
Anche stavolta, scende in campo con squadra e goniometro: non c’è uscita dal basso che prescinda dalle sue intuizioni. A metà primo tempo piomba su Johnsen in area di rigare con un intervento ai limiti della regolarità. Ma il Var, alla fine, lo scagiona.
Adzic (26’ st) 6
Da regista non sfigura: talento in cerca d'autore, la sua classe può trovare un posto se vuole in mezza Serie A.
Thuram 7.5
Polmoni, strapotere fisico e classe a servizio di una Juve rognosa, che gli somiglia sempre di più. Serve a David l’assist per il 2-0 a margine di una falcata da centometrista. Non contento, si guadagna pure il rigore che, di fatto, chiude la partita ben prima dell’intervallo. Applausi.
McKennie 8
Condisce la sua gara alla americana, con un mix di ingredienti diversissimi tra loro: un po’ mezzala, un po’ mediano, un po’ falso nueve. Le reti - che in realtà sarebbero due - fanno quasi da contorno. Sì, ma il rinnovo quando arriva?
Miretti 7.5
L’esperimento da “diez” funziona anche stavolta. Contribuisce alla goleada della Juve con una regia offensiva perfetta, condita da imbucate al bacio, cambi di gioco e persino qualche recupero. Esce tra gli applausi scroscianti dello Stadium.
Openda (38' st) ng
Yildiz 7
Se Spalletti gli vuole bene come un figlio è anche per via della sua indiscutibile generosità. Nell’azione del raddoppio ci mette lo zampino arretrando al limite della sua area di rigore per aiutare la Juve a uscire dalla pressione avversaria. Dal dischetto non è freddissimo, ma rimedia spingendo la palla in porta sulla ribattuta.
Zhegrova (16’ st) 6
Le pieghe del match lo mettono in condizione di divertire se stesso e il pubblico con qualche giocata funambolica in più del solito.
David 7.5
La rete di Reggio Emilia lo ha riportato alla vita. Gioca con una fame e una rabbia mai viste prima. Si scrolla definitivamente di dosso la sfortuna - palesatasi nei primi 5 minuti con un palo clamoroso - segnando una rete da centravanti vero. Tutto quello che è mancato alla Juve negli ultimi 6 mesi. Finalmente.
All. Spalletti 8
Disegna una Juve bella, compatta e sfrontata. Erano anni che il popolo dell'Allianz non assisteva a una serata simile. Chapeau!
Manita Juve all'Allianz Stadium e Cremonese annientata: i ragazzi di Spalletti hanno mandato un messaggio forte e chiaro al campionato. Squadra in crescita, più convinzione e una prestazione dominante, tutto in perfetto equilibrio: tutti i voti e i giudizi dei bianconeri impegnati nella gara. Ora nessun calo di concentrazione e subito testa alla prossima sfida, quella di sabato 17 alle 20.45 contro il Cagliari in Sardegna.
Di Gregorio 6.5
La Cremonese lo impegna per la prima volta al 72' e lui si mette in luce con una paratona su Grassi, mettendo anche lui la firma sul 5-0: clean sheet
Kalulu 7
Quando c’è da disegnare l’11 della Juve per Lucio ormai è facile: “Kenan, Pierre e poi tutti gli altri”. Altra gara giocata per intero, altra prestazione maiuscola in ambedue le fasi. Suo il cross perfetto per il gol di testa di McKennie: siluro
Bremer 7
Bomber per caso, nel senso più letterale del termine. Il brasiliano segna un gol da cartone animato, mettendo il faccione - senza volerlo - sul tiro svincolato di Miretti. Audace, comunque, per essersi fatto trovare in quella zona di campo. La fortuna è solo una piacevole conseguenza che uno come lui, dopo i tanti guai fisici, merita più di chiunque altro.
Koopmeiners (26’ st) 6
Entra a risultato acquisito quando la Cremonese non prova neanche più a ripartire. Si guadagna la pagnotta ancora una volta in difesa.