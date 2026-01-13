Bernardo Silva a zero, colpo da Juve: Comolli e l'idea per il De Bruyne di Spalletti

Non siamo neanche a metà del mercato di gennaio ma la Juve sta già cominiciando a pensare alla prossima estate . Una grande società come quella bianconera, infatti, deve pianificare con cura le mosse e sfruttare al meglio ogni occasione, soprattutto se a parametro zero . Per questo è tornato di moda a Torino il nome di Bernardo Silva . Il talento portoghese era già stato accostato alla Juve a settembre , ma ora le voci di mercato sono tornate a essere più insistenti che mai. Secondo Gianluca di Marzio, infatti, i bianconeri non hanno ancora accelerato per il classe 1994, ma continuano a monitorare con grande attenzione la sua situazione contrattuale .

Juve, idea Bernardo Silva a parametro zero

Il contratto di Bernardo Silva con il Manchester City scadrà a giugno 2026 e l'impressione è che non ci siano i margini per rinnovare. I Citizens stanno lentamente rivoluzionando la rosa e, come accaduto lo scorso anno per De Bruyne, sono pronti pronti a lasciar partire alcune delle loro star. A 31 anni il portoghese è un giocatore ancora estremamente valido, come dimostrato dalle 28 presenze in stagione, condite da 1 gol e 2 assist. In un campionato meno intenso come la Serie A potrebbe fare la differenza senza problemi. I colpi KDB e Modric, più vecchi di lui, lo hanno dimostrato perfettamente. Gli unici problemi potrebbero riguardare lo stipendio, molto alto, e la concorrenza: sulle sue tracce in Serie A ci sono anche Napoli e Como.

Chiave tattica: il talento tuttofare per Spalletti

Ma perchè Comolli vuole puntare su Bernardo Silva? Il portoghese è un giocatore dotato di una tecnica individuale sopraffina, abilissimo nello stretto e in fase di impostazione. In 435 partite con il Manchester City ha vinto di tutto, tra cui sei Premier League e una Champions League, e ha segnato ben 73 gol e fornito 75 assist. Numeri incredibili, che lo diventano ancor di più andando ad analizzare la duttilità avuta in carriera. Trequartista, ala destra, mezzala, esterno di centrocampo, mediano, punta, seconda punta: Bernardo Silva ha giocato ovunque, e ovunque bene. Un intelligenza tattica superiore, che farebbe molto comodo a Luciano Spalletti per aumentare i giri del motore della Juve. Il portoghese nel 4-2-3-1 bianconero potrebbe giocare dietro la punta, esterno largo ma anche centrocampista. Un jolly fondamentale che permetterebbe di fare il salto di qualità anche a livello di esperienza internazionale. Se davvero dovesse arrivare a Torino a parametro zero sarebbe un colpo di assoluto livello.

