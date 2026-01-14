Tuttosport.com
Pedro Felipe può lasciare la Juve e andare in Serie A: ecco chi lo vuole

Il difensore brasiliano può salutare la Next Gen nel corso di questo mercato invernale: le ultime novità sul suo futuro
2 min
JuventusVeronaPedro Felipe
Pedro Felipe può lasciare la Juve e andare in Serie A: ecco chi lo vuole© Juventus FC via Getty Images
Dopo l'infortunio al legamento crociato che l'ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco nella stagione 2024/25, Pedro Felipe è finalmente tornato al 100% della condizione fisica, titolarissimo nella Juventus Next Gen. Il difensore brasiliano ha collezionato fin qui 13 presenze in Serie C, condite anche da 2 gol. Numeri importanti, che hanno convinto il Verona a puntare su di lui. Il club gialloblù, infatti, è alla ricerca di rinforzi per la difesa e sta pensando proprio al classe 2004.

Verona, piace Pedro Felipe della Juventus Next Gen

La squadra di Zanetti nel corso di questo mercato invernale è alla ricerca di un nuovo innesto per la difesa ed è interessata al giocatore della Juve Next Gen. Pedro Felipe in Serie C ha fatto vedere di poter ambire a palcoscenici più importanti e per questo il salto in Serie A al Verona potrebbe essere la mossa giusta per la sua carriera. In gialloblù potrebbe avere l'occasione di farsi le ossa nel massimo campionato, senza però la pressione della maglia della Juventus.

La convocazione in Prima Squadra

Arrivato a Torino dal Palmeiras allo scadere del mercato invernale 2025, Pedro Felipe è apparso sin da subito un giocatore promettente, talento da far crescere lontano dai riflettori in Serie C con la speranza di poterlo poi portare in prima squadra. Convocazione 'tra i grandi' che è arrivata il 5 ottobre 2025, in occasione della sfida di Serie A contro il Milan. L'esordio tra i grandi non è però arrivato, ma il trasferimento al Verona potrebbe aiutarlo a trovare maggiore spazio.

