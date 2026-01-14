Tuttosport.com
Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario

La Lega ha ufficializzato la programmazione del 23° e 24° turno di campionato e dei quarti del torneo nazionale
Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario
11 min
La Lega Serie A ha reso noto il programma con date e orari della 23ª e della 24ª giornata di campionato, oltre al calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel fitto calendario dei bianconeri è previsto anche l’impegno nella competizione nazionale, con la Juventus di Spalletti attesa dalla trasferta sul campo dell’Atalanta. Una fase della stagione molto impegnativa per la Vecchia Signora, visto anche il ritorno della Champions League, con i playoff da ipotecare nelle prossime partite. Di seguito il dettaglio delle prossime gare che attendono la squadra.

Serie A, la programazzione: quando gioca la Juve

A seguire la programmazione del 23° e 24° turno del campionato, con anticipi e posticipi e la divisione del palinsesto:

23ª GIORNATA

Data Giorno Orario Gara Licenziatario
30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo DAZN
31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina DAZN
31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce DAZN
01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta DAZN
01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus DAZN
02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma DAZN/SKY
03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan DAZN

24ª GIORNATA

Data Giorno Orario Gara Licenziatario
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona-Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa-Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna-Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce-Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma-Cagliari DAZN/SKY
Milan-Como* DAZN

(*) La gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026. 

 

 

Coppa Italia, quando gioca la Juve

Non solo la calendarizzazione del campionato, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il programma dei quarti di finale di Coppa Italia:

Data Giorno Orario Gara
04/02/2026 Mercoledì 21.00 Inter – Torino (a Monza)*
05/02/2026 Giovedì 21.00 Atalanta – Juventus
10/02/2026 Martedì 21.00 Napoli – Fiorentina/Como
11/02/2026 Mercoledì 21.00 Bologna – Lazio

*in deroga all'art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Frecciarossa, ai sensi della delibera del Consiglio di Lega del 10 marzo 2025

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

