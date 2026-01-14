Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario

La Lega Serie A ha reso noto il programma con date e orari della 23ª e della 24ª giornata di campionato, oltre al calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel fitto calendario dei bianconeri è previsto anche l’impegno nella competizione nazionale, con la Juventus di Spalletti attesa dalla trasferta sul campo dell’Atalanta. Una fase della stagione molto impegnativa per la Vecchia Signora, visto anche il ritorno della Champions League, con i playoff da ipotecare nelle prossime partite. Di seguito il dettaglio delle prossime gare che attendono la squadra.