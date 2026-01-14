Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario

La Lega Serie A ha reso noto il programma con date e orari della 23ª e della 24ª giornata di campionato, oltre al calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel fitto calendario dei bianconeri è previsto anche l’impegno nella competizione nazionale, con la Juventus di Spalletti attesa dalla trasferta sul campo dell’Atalanta. Una fase della stagione molto impegnativa per la Vecchia Signora, visto anche il ritorno della Champions League, con i playoff da ipotecare nelle prossime partite. Di seguito il dettaglio delle prossime gare che attendono la squadra.
Serie A, la programazzione: quando gioca la Juve
A seguire la programmazione del 23° e 24° turno del campionato, con anticipi e posticipi e la divisione del palinsesto:
23ª GIORNATA
|Data
|Giorno
|Orario
|Gara
|Licenziatario
|30/01/2026
|Venerdì
|20.45
|Lazio-Genoa
|DAZN
|31/01/2026
|Sabato
|15.00
|Pisa-Sassuolo
|DAZN
|31/01/2026
|Sabato
|18.00
|Napoli-Fiorentina
|DAZN
|31/01/2026
|Sabato
|20.45
|Cagliari-Verona
|DAZN/SKY
|01/02/2026
|Domenica
|12.30
|Torino-Lecce
|DAZN
|01/02/2026
|Domenica
|15.00
|Como-Atalanta
|DAZN
|01/02/2026
|Domenica
|18.00
|Cremonese-Inter
|DAZN/SKY
|01/02/2026
|Domenica
|20.45
|Parma-Juventus
|DAZN
|02/02/2026
|Lunedì
|20.45
|Udinese-Roma
|DAZN/SKY
|03/02/2026
|Martedì
|20.45
|Bologna-Milan
|DAZN
24ª GIORNATA
|Data
|Giorno
|Orario
|Gara
|Licenziatario
|06/02/2026
|Venerdì
|20.45
|Verona-Pisa
|DAZN
|07/02/2026
|Sabato
|18.00
|Genoa-Napoli
|DAZN
|07/02/2026
|Sabato
|20.45
|Fiorentina-Torino
|DAZN/SKY
|08/02/2026
|Domenica
|12.30
|Bologna-Parma
|DAZN
|08/02/2026
|Domenica
|15.00
|Lecce-Udinese
|DAZN
|08/02/2026
|Domenica
|18.00
|Sassuolo-Inter
|DAZN/SKY
|08/02/2026
|Domenica
|20.45
|Juventus-Lazio
|DAZN
|09/02/2026
|Lunedì
|18.30
|Atalanta-Cremonese
|DAZN
|09/02/2026
|Lunedì
|20.45
|Roma-Cagliari
|DAZN/SKY
|—
|—
|—
|Milan-Como*
|DAZN
(*) La gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.
Coppa Italia, quando gioca la Juve
Non solo la calendarizzazione del campionato, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il programma dei quarti di finale di Coppa Italia:
|Data
|Giorno
|Orario
|Gara
|04/02/2026
|Mercoledì
|21.00
|Inter – Torino (a Monza)*
|05/02/2026
|Giovedì
|21.00
|Atalanta – Juventus
|10/02/2026
|Martedì
|21.00
|Napoli – Fiorentina/Como
|11/02/2026
|Mercoledì
|21.00
|Bologna – Lazio
*in deroga all'art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Frecciarossa, ai sensi della delibera del Consiglio di Lega del 10 marzo 2025
