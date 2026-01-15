Clamoroso, carabinieri allo Stadium: fratello e sorella bivaccano e rubano dopo Juve-Cremonese

Arresto e rito direttissimo

La coppia formata da fratello e sorella, giunti a Torino da Bologna per assistere alla sfida della Juve, avevano pagato un regolare biglietto in tribuna, pagando ben 150 euro a testa. Al termine del match si è nascosta all'interno dello stadio invece di uscire, consumando generi alimentari e riposando sui divanetti. I due, scoperti dal personale di vigilanza dell'impianto la mattina seguente, hanno poi provato la fuga, ma sono stati fermati da una pattuglia di Carabinieri. L'uomo, di professione architetto, aveva al momento del fermo tre bottiglie di spumante con lui, e pertanto nei suoi confronti è scattato l'arresto in flagranza, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Entrambi sono indiziati di furto in concorso, per l'uomo è atteso il rito direttissimo.