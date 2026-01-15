Clamoroso, carabinieri allo Stadium: fratello e sorella bivaccano e rubano dopo Juve-Cremonese

Doveva essere una semplice trasferta calcistica, ma la serata si è conclusa con un arresto. Un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus-Cremonese di lunedì scorso, sono stati scoperti all'interno dell'Allianz Stadium di Torino diverse ore dopo il termine dell'incontro.
Cosa è successo allo Stadium Juve
I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all'interno dell'impianto con l'intenzione di trascorrervi la notte, consumando generi alimentari e riposando nei locali dello stadio. A notarli è stato il personale di vigilanza, che ha contattato il numero unico di emergenza 112. All'arrivo dei militari del Radiomobile i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati a poca distanza. Durante il controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante sottratte all'interno dello stadio ed è stato arrestato, mentre la sorella è stata denunciata a piede libero alla procura.
Arresto e rito direttissimo
La coppia formata da fratello e sorella, giunti a Torino da Bologna per assistere alla sfida della Juve, avevano pagato un regolare biglietto in tribuna, pagando ben 150 euro a testa. Al termine del match si è nascosta all'interno dello stadio invece di uscire, consumando generi alimentari e riposando sui divanetti. I due, scoperti dal personale di vigilanza dell'impianto la mattina seguente, hanno poi provato la fuga, ma sono stati fermati da una pattuglia di Carabinieri. L'uomo, di professione architetto, aveva al momento del fermo tre bottiglie di spumante con lui, e pertanto nei suoi confronti è scattato l'arresto in flagranza, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Entrambi sono indiziati di furto in concorso, per l'uomo è atteso il rito direttissimo.
