Juve, la formazione ufficiale contro il Cagliari: Spalletti sorprende, fuori un pilastro  

"Squadra che vince non si cambia". Così recita il detto ed è quello che Spalletti potrebbe seguire in vista della trasferta contro ill Cagliari. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e mettere pressione alle squadre che nell'ultimo periodo stanno un po' rallentando (vedi il Napoli di Conte). L'obiettivo è comunque di continuare a guardare solo a sé stessi per non disperdere energie inutili, ma un occhio alla classifica è più che lecito. Il tecnico di Certaldo sorride anche per il recupero di Gatti e Conceicao, oltre alla conferma di Yildiz, che partirà dal primo minuto.