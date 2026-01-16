Juve, la formazione ufficiale contro il Cagliari: Spalletti sorprende, fuori un pilastro  

"Squadra che vince non si cambia". Così recita il detto ed è quello che Spalletti potrebbe seguire in vista della trasferta contro ill Cagliari. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e mettere pressione alle squadre che nell'ultimo periodo stanno un po' rallentando (vedi il Napoli di Conte). L'obiettivo è comunque di continuare a guardare solo a sé stessi per non disperdere energie inutili, ma un occhio alla classifica è più che lecito. Il tecnico di Certaldo sorride anche per il recupero di Gatti e Conceicao, oltre alla conferma di Yildiz, che partirà dal primo minuto.
Confermato Bremer in difesa
Risolti i dubbi iniziali di Spalletti legati alla difesa, con Bremer che è stato riconfermato tra i titolari. Si accomoderà quindi in panchina Federico Gatti, rientrato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì e ha appena recuperato da un guaio muscolare. Rimane invariato il reparto difensivo rispetto a quanto visto contro la Cremonese, con Kalulu e Cambiaso sugli esterni e con Bremer-Kelly come coppia centrale. In porta una sorpresa: il titolare è Perin.
Cambi a centrocampo
In mediana, invece, è possibile vedere una certa continuità con Locatelli, anche lui scelto nell'11 titolare da mister Spalletti, che ha optato per una decisione a sorpresa. Ci sarà infatti Koopmeiners al fianco dell'ex Sassuolo, che ritorna nella linea centrale del campo.
Le condizioni di Yildiz e Conceicao
Spalletti conferma Yildiz, che sembrava avere qualche problemino ma che invece è della partita. Discorso diverso per Conceicao, recuperato ma avendo vissuto un periodo poco fortunato per via dell'infortunio muscolare c'è più cautela verso di lui. Quindi il portoghese partirà dalla panchina perché il tecnico ha intenzione di dare fiducia, visto il momento, anche a Miretti a galleggiare tra le linee sulla trequarti ma anche a McKennie. In avanti il terminale offensivo è David, reduce da due gol consecutivi con Sassuolo e Cremonese.
Juve, la formazione ufficiale
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
"Squadra che vince non si cambia". Così recita il detto ed è quello che Spalletti potrebbe seguire in vista della trasferta contro ill Cagliari. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e mettere pressione alle squadre che nell'ultimo periodo stanno un po' rallentando (vedi il Napoli di Conte). L'obiettivo è comunque di continuare a guardare solo a sé stessi per non disperdere energie inutili, ma un occhio alla classifica è più che lecito. Il tecnico di Certaldo sorride anche per il recupero di Gatti e Conceicao, oltre alla conferma di Yildiz, che partirà dal primo minuto.
Confermato Bremer in difesa
Risolti i dubbi iniziali di Spalletti legati alla difesa, con Bremer che è stato riconfermato tra i titolari. Si accomoderà quindi in panchina Federico Gatti, rientrato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì e ha appena recuperato da un guaio muscolare. Rimane invariato il reparto difensivo rispetto a quanto visto contro la Cremonese, con Kalulu e Cambiaso sugli esterni e con Bremer-Kelly come coppia centrale. In porta una sorpresa: il titolare è Perin.