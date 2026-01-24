En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da reso

Juve, non è un acquisto da panico

Certo, molto lo faranno i gol, le occasioni sfruttate, le partite giocate a immagine e somiglianza dei dettami di Spalletti. Però non è una chance e via, e non è nemmeno un acquisto dettato dal panico. Considerata la necessità, e le difficoltà arrivate per ottenere Mateta - che sarebbe stato il preferito di dirigenza, allenatore, probabilmente piazza -, la virata sul marocchino è stata allo stesso modo condivisa da tutte le parti in causa. Lucio gli chiederà la scocca, la Juventus invece pretenderà la scossa. Sembrano differenze sottili e invece sono due missioni ben diverse, seppur complementari. Dovranno portare gol e punti, piazzamenti e risultati. E infine un sospiro di sollievo: da tempo, troppo tempo, i bianconeri sono rimasti privi di certezze in un ruolo tanto delicato quanto necessario. En-Nesyri ha la possibilità di spezzare la maledizione del numero nove, e di contagiare magari un’intera squadra. Sulle spalle ha portato spesso la pressione del suo popolo, anche nell’ultima Coppa d’Africa. Ha vinto in piazze caldissime, come l’Europa League alzata al cielo con la maglia del Siviglia. Ha sfidato la curva del Fener e di lui si è innamorato un duro come José Mourinho. Sono tre indizi, teoricamente fanno una prova. E sono tre giorni, poi, che Ottolini lavora per portarlo alla Juve. Ora è sul rettilineo finale: vede la luce. E la firma.