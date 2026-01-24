"La passione non cambia e non invecchia": il ricordo della Juventus a 23 anni dalla morte di Gianni Agnelli

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha voluto ricordare Gianni Agnelli a 23 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio del 2003. “La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro”. Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smette di ricordarlo nonostante il tempo passato da quel 24 gennaio 2003 - il giorno in cui ci ha lasciato l’Avvocato. E' stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo, un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Per tutti l'Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento". Ventitré anni non bastano a rendere Gianni Agnelli una figura del passato. Il 24 gennaio 2003 si chiudeva la vita dell’Avvocato, ma non il suo peso nella storia della Juventus, del calcio italiano e del Paese. Lo ha ricordato oggi il club bianconero con una nota ufficiale che parla di simbolo, di modello, di riferimento “da sempre e per sempre”. Parole che non hanno il tono rituale delle commemorazioni di calendario, ma quello di una fedeltà che attraversa il tempo. Per la Juventus, Giovanni Agnelli non è stato semplicemente un presidente. È stato una forma mentis, un modo di stare nel calcio e nel mondo. Dal 1947, anno in cui assunse la presidenza del club, fino agli ultimi decenni in cui ne restò guida morale e proprietaria attraverso la famiglia, l’Avvocato ha costruito un’idea di Juventus che andava oltre la vittoria: disciplina, sobrietà, ambizione senza ostentazione, senso dello Stato anche nello sport.