Locatelli, il riscatto Juve e la bordata a Motta: "Senza paragoni col passato, dico solo che..."

La Juventus ritrova il successo anche in campionato dopo il 2-0 sul Benfica e lo fa in una sfida sempre speciale contro il Napoli di Antonio Conte . Una vittoria pesante, maturata grazie a una prestazione solida e convincente, che lancia un segnale forte nella corsa al quarto posto. A sbloccare il match è David , servito da una geniale giocata di tacco di Locatelli . Poi Yildiz e Kostic la chiudono nella ripresa. In classifica la Juve sale al quarto posto, in attesa della Roma, portandosi a un solo punto dal Napoli. Ed è proprio il capitano bianconero a parlare al termine della gara.

Locatelli: "La nostra identità è riconoscibile"

Locatelli parla a Dazn al termine della sfida vinta contro il Napoli: "Grazie per i complimenti ma è più importante la vittoria. E' una cosa bella, che ci meritavamo e ci fa felici. La nostra identità ora è riconoscibile. Chiaro, le vittorie aiutano a creare consapevolezza. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, l'ho sempre detto. Ce lo meritiamo per questo. Siamo veramente felici, era importante sia per la classifica che per la consapevolezza". Sull'assist e le critiche: "Di me si è parlato tantissimo. Io sono sempre stato lì a giocare e lavorare. Squadra e società hanno sempre creduto in me e me l'hanno fatto sentire. Io sto bene, credo di aver fatto un bell'assist. I miei compagni mi prendono in giro perchè faccio sempre colpi di tacco. Bisogna continuare così".

Locatelli e la frecciata a Motta

Poi il centrocampista scherza con Matri, suo ex compagno al Sassuolo: "Parlare seriamente con te mi fa sempre ridere dopo tutte le cose che mi hai detto al Sassuolo. Mi avete fatto crescere". E chiude con una frecciatina, nemmeno troppo velata, a Motta e al passato: "A parte questo, sono molto felice per quello che stiamo creando con il mister. Siamo tutti messi bene in posizione, senza fare paragoni con il passato. Tutti stiamo crescendo molto ed è molto importante per il nostro futuro".

