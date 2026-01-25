Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte

Il passato che incrocia il presente e guarda al futuro: quella tra Juve e Napoli non può essere, inevitabilmente, una partita come le altre. Corsi e ricorsi storici, fatti di rivalità e sfide indelebili, ma anche di allenatori che oggi si trovano sulle panchine opposte rispetto alla loro "vita precedente". Antonio Conte , bianconero da calciatore prima e tecnico poi, guida i partenopei; Luciano Spalletti , condottiero del terzo scudetto azzurro, è pronto invece a rilanciare la sua Juve. Una vigilia fatta anche di strategie, perché nessuno dei due protagonisti in panchina ha rilasciato dichiarazioni . Ad ogni modo il passato è passato, e a contare oggi è soprattutto la classifica, tra piazzamento Champions e sogni di gloria che guardano un po' più in là . Una vittoria consentirebbe al Napoli di riavvicinarsi al primo posto in classifica, un successo permetterebbe ai bianconeri di portarsi a -1 dai rivali e continuare nella scalata per l'Europa.

16:58

Juve, le scelte di Spalletti

Spalletti scioglie i dubbi e sceglie l'undici titolare per la sfida contro il Napoli. Conceicao a destra in attacco con McKennie ad agire sulle trequarti tra le linee per provare a mettere in difficoltà gli azzurri con i suoi inserimenti. Di seguito la formazione ufficiale:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildi; David. All. Spalletti

16:49

Spalletti cambia volto alla Juve

Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, a inizio novembre, la Juventus ha cambiato passo in campionato, mettendo insieme 24 punti, due in più del Napoli nello stesso arco temporale. Nel periodo considerato, soltanto Milan e Inter hanno fatto meglio, con rispettivamente 28 e 31 punti conquistati. La solidità difensiva è tornata a essere un marchio di fabbrica: in Serie A la Juve non incassa più di un gol a partita dalla gara d’andata proprio contro il Napoli. Da allora sono soltanto tre le reti subite in sette match di campionato. Anche lo Stadium è tornato a spingere forte i bianconeri. Dopo due pareggi iniziali casalinghi con Spalletti in panchina, la Juventus ha vinto sei delle successive sette gare, segnando sempre almeno due gol.

16:34

Juve-Napoli è sfida anche sul mercato

La rivalità tra Juventus e Napoli non si esaurirà nei novanta minuti di oggi. Il confronto, infatti, sembra destinato a spostarsi presto lontano dal campo. Il nuovo terreno di scontro potrebbe essere quello sempre acceso del mercato. Bianconeri e azzurri stanno monitorando con attenzione le stesse opportunità. Entrambi i club valutano l’inserimento di un giovane terzino destro in rosa. Un’esigenza condivisa che rischia di trasformarsi in un vero duello. Nel mirino dei due direttori sportivi è finito Juanlu Sanchez. Il laterale spagnolo è considerato uno dei profili più interessanti del momento. A seguirlo da vicino sono Marco Ottolini e Giovanni Manna. La concorrenza si preannuncia serrata e ricca di intrecci. Anche perché nell’operazione compare un volto noto al calcio italiano: si tratta di Alessio Secco, ex dirigente juventino e oggi agente del giocatore.

16:20

Kelly in crescita: i numeri lo certificano

Lloyd Kelly si sta imponendo come perno della difesa della Juventus. È il bianconero con più respinte difensive stagionali considerando tutte le competizioni. Da inizio campionato ne ha collezionate 105, ben 46 in più del secondo in graduatoria. Numeri che raccontano affidabilità, senso della posizione e continuità. Ma il contributo dell’inglese non si ferma alle chiusure difensive. Kelly è anche il giocatore di movimento della Juve con più palloni recuperati. In totale sono 132, a conferma di un impatto costante e decisivo.

16:06

Fattore Allianz per la Juve

La Juventus si conferma una vera e propria roccaforte all’Allianz Stadium, dove non conosce sconfitta da 14 gare consecutive. Un cammino solido quello dei bianconeri, fatto di 10 vittorie e 4 pareggi tra le mura amiche. In questa speciale classifica, la Vecchia Signora condivide l’imbattibilità interna stagionale con il Napoli. Gli azzurri sono a 21, ma in trasferta concedono qualcosa di più infatti le sconfitte in campionato sono arrivate lontano dal Maradona.

15:54

Veltroni su Spalletti: “Ha trovato macerie alla Juve e ha messo insieme una squadra”

Veltroni è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato anche di Spalletti: “Mi piace molto. A parte che sono suo amico e gli voglio bene, ma secondo me è uno vero, non è costruito in laboratorio. È uno istintivo e capisce di calcio. Perché, diciamoci la verità, alla Juventus ha trovato macerie e ha messo insieme una squadra. Anche inventandosi ruoli: Koopmeiners in difesa è un’intuizione quasi come quella di Allegri quando arretrò Mandzukic, speriamo che abbia anche risultati analoghi. Ha dato sicurezza a tutti. Ha fatto capire che esiste un undici titolare. Ha fatto le cose che fanno i grandi allenatori, quale lui è. Perché ha sempre fatto bene e sulla parentesi della Nazionale ci sarebbe da dire molto e se un giorno la racconteranno o si racconterà…”.

15:40

Ardoino e la frecciata a Elkann

Ardoino sul suo account X ha pubblicato il video di un'intervista, evidentemente relativa a qualche giorno fa: “Sarò molto contento di andare a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c'è posto per noi nella tribuna della proprietà...". Un messaggio evidentemente diretto a John Elkann, numero 1 della società bianconera, che poco più di un mese va attraverso un video aveva risposto senza giri di parole al tentativo di acquisizione del club da parte di Tether: "Pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra, e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".

15:30

Le statistiche di Juve-Napoli

Juventus e Napoli si confermano squadre votate al controllo del gioco e alla gestione del pallone. I bianconeri (330) guidano la Serie A per sequenze su azione di almeno dieci passaggi, segno di un possesso paziente e strutturato. Il Napoli (311)segue a breve distanza, mantenendo la propria identità fatta di palleggio e occupazione razionale degli spazi. In mezzo si inserisce l’Inter, unica capace di tenere il passo delle due rivali in termini di continuità nel fraseggio. Il dato sui passaggi completati nella metà campo avversaria rafforza ulteriormente questo quadro. Juventus (5290) e Napoli (4749) sono infatti ai vertici anche per presenza e qualità del possesso offensivo con passaggi nella metà campo avversaria. Numeri che raccontano due squadre diverse nello stile, ma accomunate dalla volontà di dominare il campo attraverso il gioco.

15:20

Napoli, Conte con diverse assenze

È un Napoli ridimensionato dalle assenze quello che si presenta all'Allianz Stadium. Ultima in ordine di tempo quella di Neres, oltre alle cessioni di Lang e Lucca. Scelte quasi obbligate per Conte che non potrà contare nemmeno su De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, Milinkovic Savic e Mazzocchi ma con un Giovane in più, ufficializzato nella giornata di sabato e pronto a subentrare dalla panchina. Per il resto in porta ci sarà Meret, mentre Elmas e Vergara saranno alle spalle di Hojlund.

15:10

Juve, la probabile formazione di Spalletti

Spalletti non dovrebbe variare molto rispetto alle ultime uscite dei bianconeri. Sicuramente è confermato il modulo con quel 4-2-3-1 che sta dando garanzie in campo sotto tanti punti di vista. L'unico ballottaggio a poche ore dal match è quello legato a McKennie, l'americano in settimana ha ridotto i carichi di lavoro ma non preoccupa e dunque è in vantaggio rispetto a Miretti per una maglia da titolare. Davanti sempre David favorito su Openda, mentre in mediana c'è la coppia Locatelli-Thuram.

15:00

Juve, i convocati di Spalletti

La Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli con una lista di 22 convocati scelta da Luciano Spalletti. Non ci sono assenze eccellenti tra i bianconeri, fatta eccezione per i lungodegenti ormai noti. A sorprendere è però la mancata convocazione di Pinsoglio, assenza non preventivata alla vigilia. Restano fuori anche Rugani, Milik e Vlahovic, tutti già ai box nelle scorse settimane. Per il resto, Spalletti punta sul gruppo consolidato per affrontare la squadra di Antonio Conte. Poche novità, dunque, ma concentrazione massima in vista di un match chiave.

Allianz Stadium - Torino