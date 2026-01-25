Benzema-Juve, Thuram lo chiama! Yildiz "nel flow", David rivela: "Ecco quando è arrivata la svolta"

Una bellissima, e straripante, Juve vince contro il Napoli e rilancia le sue ambizioni per il quarto posto ritrovando morale e fiducia dopo il ko di Cagliari. I bianconeri riescono a far la voce grossa all'Allianz Stadium davanti agli azzurri di Conte e lo fa con un netto 3-0 senza repliche . Tra i protagonisti della sfida ci sono David , autore del primo gol a sbloccare la gara, ma anche Yildiz e Thuram . I turco segna il 2-0 mentre il francese è dominante in mezzo al campo, sfiora anche il gol con un destro a giro finito sul palo. Al termin della sfida tutti e tre analizzano la sfida, dimostrando consapevolezza e sorrisi.

Yildiz: "Vogliamo stare nel flow"

Yildiz commenta la vittoria sul Napoli a Dazn: "Abbiamo fatto una grande, grande partita. Ci siamo divertiti in campo, la squadra ha fatto molto bene. Wow. Mi sento molto bene, sono contento dei gol e degli assist, ma l'importante è aiutare la squadra. Famiglia? Ci siamo divertiti con i tifosi, sono contento. Continuiamo così". La sua analisi anche a Sky Sport nell'immediato post gara: "All'andata abbiamo sofferto ma oggi è andata diversamente. Sono contento per il gol. Vogliamo stare nel nostro flow, ora riposiamo due-tre giorni e poi andiamo a Monaco".

Thuram scherza su Benzema

Insieme a Yildiz anche Thuram a Dazn: "Sto bene fisicamente e con la squadra. Quando giochiamo così bene mi aiuta a giocare a questo livello. È una vittoria di gruppo e siamo contenti di giocare insieme. Papà e Marcus? E' la prima volta che mio fratello è venuto a vedermi, sono molto contento. Esultanza? Abbiamo bevuto un caffè tutti insieme". Il centrocampista anche a Sky fa l'analisi: "Una vittoria importante di squadra. Abbiamo giocato bene, sofferto quando c'era da soffrire. Siamo cresciuti e giochiamo meglio rispetto all'andata. Speriamo di crescere ancora". A chiudere poi la domanda su Benzema: "Lui sta bene in Arabia ma se volesse venire siamo contenti (ride ndr)".