Benzema-Juve, Thuram lo chiama! Yildiz "nel flow", David rivela: "Ecco quando è arrivata la svolta"

Una bellissima, e straripante, Juve vince contro il Napoli e rilancia le sue ambizioni per il quarto posto ritrovando morale e fiducia dopo il ko di Cagliari. I bianconeri riescono a far la voce grossa all'Allianz Stadium davanti agli azzurri di Conte e lo fa con un netto 3-0 senza repliche. Tra i protagonisti della sfida ci sono David, autore del primo gol a sbloccare la gara, ma anche Yildiz e Thuram. I turco segna il 2-0 mentre il francese è dominante in mezzo al campo, sfiora anche il gol con un destro a giro finito sul palo. Al termin della sfida tutti e tre analizzano la sfida, dimostrando consapevolezza e sorrisi.
Yildiz: "Vogliamo stare nel flow"
Yildiz commenta la vittoria sul Napoli a Dazn: "Abbiamo fatto una grande, grande partita. Ci siamo divertiti in campo, la squadra ha fatto molto bene. Wow. Mi sento molto bene, sono contento dei gol e degli assist, ma l'importante è aiutare la squadra. Famiglia? Ci siamo divertiti con i tifosi, sono contento. Continuiamo così". La sua analisi anche a Sky Sport nell'immediato post gara: "All'andata abbiamo sofferto ma oggi è andata diversamente. Sono contento per il gol. Vogliamo stare nel nostro flow, ora riposiamo due-tre giorni e poi andiamo a Monaco".
Thuram scherza su Benzema
Insieme a Yildiz anche Thuram a Dazn: "Sto bene fisicamente e con la squadra. Quando giochiamo così bene mi aiuta a giocare a questo livello. È una vittoria di gruppo e siamo contenti di giocare insieme. Papà e Marcus? E' la prima volta che mio fratello è venuto a vedermi, sono molto contento. Esultanza? Abbiamo bevuto un caffè tutti insieme". Il centrocampista anche a Sky fa l'analisi: "Una vittoria importante di squadra. Abbiamo giocato bene, sofferto quando c'era da soffrire. Siamo cresciuti e giochiamo meglio rispetto all'andata. Speriamo di crescere ancora". A chiudere poi la domanda su Benzema: "Lui sta bene in Arabia ma se volesse venire siamo contenti (ride ndr)".
David: "Avevo bisogno di tempo"
David a Dazn: "L'esultanza? Gli altri lo spiegheranno meglio di me. Abbiamo pensato a una cosa da fare insieme, qualcosa di semplice pensato in giornata". E continua: "Ho sentito la fiducia dell'allenatore dopo il rigore sbagliato, da lì è iniziata la svolta". L'attaccante si lascia andare un po' di più a Sky: "È stata una bellissima partita, anche molto difficile. Il mio gol è arrivato al momento giusto. Partita difficile ma felice per il risultato. Tifosi? Felice della standing ovation, non l'avevo percepita subito. Cambio Tudor-Spalletti? Avevo bisogno di tempo per ambientarmi alla Juve, ai compagni. Ora il mister mi sta dando fiducia e io cerco di ripagarla sul campo".
Una bellissima, e straripante, Juve vince contro il Napoli e rilancia le sue ambizioni per il quarto posto ritrovando morale e fiducia dopo il ko di Cagliari. I bianconeri riescono a far la voce grossa all'Allianz Stadium davanti agli azzurri di Conte e lo fa con un netto 3-0 senza repliche. Tra i protagonisti della sfida ci sono David, autore del primo gol a sbloccare la gara, ma anche Yildiz e Thuram. I turco segna il 2-0 mentre il francese è dominante in mezzo al campo, sfiora anche il gol con un destro a giro finito sul palo. Al termin della sfida tutti e tre analizzano la sfida, dimostrando consapevolezza e sorrisi.
Yildiz: "Vogliamo stare nel flow"
Yildiz commenta la vittoria sul Napoli a Dazn: "Abbiamo fatto una grande, grande partita. Ci siamo divertiti in campo, la squadra ha fatto molto bene. Wow. Mi sento molto bene, sono contento dei gol e degli assist, ma l'importante è aiutare la squadra. Famiglia? Ci siamo divertiti con i tifosi, sono contento. Continuiamo così". La sua analisi anche a Sky Sport nell'immediato post gara: "All'andata abbiamo sofferto ma oggi è andata diversamente. Sono contento per il gol. Vogliamo stare nel nostro flow, ora riposiamo due-tre giorni e poi andiamo a Monaco".
Thuram scherza su Benzema
Insieme a Yildiz anche Thuram a Dazn: "Sto bene fisicamente e con la squadra. Quando giochiamo così bene mi aiuta a giocare a questo livello. È una vittoria di gruppo e siamo contenti di giocare insieme. Papà e Marcus? E' la prima volta che mio fratello è venuto a vedermi, sono molto contento. Esultanza? Abbiamo bevuto un caffè tutti insieme". Il centrocampista anche a Sky fa l'analisi: "Una vittoria importante di squadra. Abbiamo giocato bene, sofferto quando c'era da soffrire. Siamo cresciuti e giochiamo meglio rispetto all'andata. Speriamo di crescere ancora". A chiudere poi la domanda su Benzema: "Lui sta bene in Arabia ma se volesse venire siamo contenti (ride ndr)".