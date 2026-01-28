A Parma l’arbitro di quel Juve-Empoli e dell'esordio di Chiesa con espulsione esagerata. Al Var...

Fischietto, VAR e precedenti: a Parma la partita comincia ben prima del calcio d’inizio. Al Tardini, dove la Juventus è chiamata a dare continuità al proprio cammino, l’attenzione si sposta inevitabilmente anche sulla squadra arbitrale, un fattore mai banale. A dirigere il match sarà Fourneau, un nome che ai bianconeri evoca ricordi perlopiù favorevoli ma non del tutto privi di ombre, tra vittorie, rigori frequenti e qualche episodio destinato a far discutere. Al monitor ci sarà Maresca, altro volto noto, con un rapporto recente meno benevolo in questa stagione. In un turno di Serie A che si preannuncia denso di incroci delicati e tensioni di classifica, ogni dettaglio può pesare: anche chi fischia, e chi osserva dallo schermo, rischia di finire sotto i riflettori tanto quanto i protagonisti in campo.
Parma-Juve, arbitra Fourneau
Il bilanciao di Fourneau con la Juve in Serie A sorride, ma non a 32 denti: 4 vittorie e un solo pareggio contro il Crotone, nella partita d'esordio di Chiesa macchiata da un cartellino rosso. Un'espulsione esagerata per un fallo a gamba tesa su Cigarini, ma senza la volontà di far male. Il bianconero arrivava in corsa su una palla vagante, ruotando il piede destro verso l’esterno, dando così l’impressione di voler andare a contrasto con l’interno. Cigarini, in scivolata, arriva in anticipo proprio all'ultimo istante: non trovando la palla, Chiesa colpisce la gamba. Il giallo sarebbe stata la decisione più corretta, il rosso invece decisamente sproporzionato, proprio per il movimento del piede di Chiesa.
Il direttore di gara della sezione di Roma 1 ha arbitrato anche tre match di Coppa Italia dei bianconeri: due terminati con un successo e uno con la clamorosa eliminazione ai rigori contro l'Empoli nella passata stagione ai quarti di finale. Con lui a dirigere il match spesso capita un rigore: 4 per la Vecchia Signora e 2 per gli avversari; solo in due circostanze non è stato mai fischiato un penalty.
Il Var di Parma-Juve
Al monitor per la sfida del Tardini ci sarà Maresca della sezione di Napoli. Con lui al Var la Juve ha collezionato 6 vittorie e 2 sconfitte, entrambe in questo campionato: prima con il Como e poi con l'Empoli. Non porta quindi molto fortuna, almeno questo anno. In campo il direttore di gara ha incontrato per 19 volte la Vecchis Signora: 13 le vittorie per i bianconeri, 2 i pareggi e 4 le sconfitte con il fischietto classe 1981. Tra queste partite figura anche la finale di Coppa Italia del 2024, con la Juve, in quel momento allenata da Allegri, che trionfò per 1-0 con l'Atalanta. Tra i precedenti c'è anche un curioso caso: l'arbitro napoletano, infatti, è stato il primo a concedere un rigore con l'ausilio del VAR, il 19 agosto del 2017. La partita era Juventus-Cagliari e Maresca fu richiamato al monitor per visionare un contatto in area tra Alex Sandro e Cop, attaccante rossoblù. Dal dischettò poi andò Farias, che però si fece ipnotizzare da Buffon.
Serie A, le designazioni del 23° turno
LAZIO – GENOA
Venerdì 30/01 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV: DIONISI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
PISA – SASSUOLO
Sabato 31/01 h. 15.00
ARENA
BAHRI – DI GIOIA
IV: MARIANI
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
NAPOLI – FIORENTINA
Sabato 31/01 h. 18.00
LA PENNA
LO CICERO – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – H. VERONA
Sabato 31/01 h. 20.45
BONACINA
PERROTTI – ZEZZA
IV: DOVERI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
TORINO – LECCE
h. 12.30
SOZZA
BACCINI – COSTANZO
IV: MARCHETTI
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
COMO – ATALANTA h. 15.00
PAIRETTO
IMPERIALE – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: PATERNA
CREMONESE – INTER
h. 18.00
MASSA
PERETTI – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
PARMA – JUVENTUS
h. 20.45
FOURNEAU
ROSSI M. – YOSHIKAWA
IV: COLLU
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
UDINESE – ROMA
Lunedì 02/02 h. 20.45
SACCHI J.L. (foto)
DEI GIUDICI – MORO
IV: AYROLDI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA
BOLOGNA – MILAN
Martedì 03/02 h. 20.45
MANGANIELLO
ROSSI C.– CAVALLINA
IV: PEZZUTO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
