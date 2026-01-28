A Parma l’arbitro di quel Juve-Empoli e dell'esordio di Chiesa con espulsione esagerata. Al Var...

Il Var di Parma-Juve

Al monitor per la sfida del Tardini ci sarà Maresca della sezione di Napoli. Con lui al Var la Juve ha collezionato 6 vittorie e 2 sconfitte, entrambe in questo campionato: prima con il Como e poi con l'Empoli. Non porta quindi molto fortuna, almeno questo anno. In campo il direttore di gara ha incontrato per 19 volte la Vecchis Signora: 13 le vittorie per i bianconeri, 2 i pareggi e 4 le sconfitte con il fischietto classe 1981. Tra queste partite figura anche la finale di Coppa Italia del 2024, con la Juve, in quel momento allenata da Allegri, che trionfò per 1-0 con l'Atalanta. Tra i precedenti c'è anche un curioso caso: l'arbitro napoletano, infatti, è stato il primo a concedere un rigore con l'ausilio del VAR, il 19 agosto del 2017. La partita era Juventus-Cagliari e Maresca fu richiamato al monitor per visionare un contatto in area tra Alex Sandro e Cop, attaccante rossoblù. Dal dischettò poi andò Farias, che però si fece ipnotizzare da Buffon.