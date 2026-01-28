Tuttosport.com
A Parma l’arbitro di quel Juve-Empoli e dell'esordio di Chiesa con espulsione esagerata. Al Var...

Ufficiali le scelte dei direttori di gara per la prossima giornata di Serie A: chi arbitrerà al Tardini
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Fischietto, VAR e precedenti: a Parma la partita comincia ben prima del calcio d’inizio. Al Tardini, dove la Juventus è chiamata a dare continuità al proprio cammino, l’attenzione si sposta inevitabilmente anche sulla squadra arbitrale, un fattore mai banale. A dirigere il match sarà Fourneau, un nome che ai bianconeri evoca ricordi perlopiù favorevoli ma non del tutto privi di ombre, tra vittorie, rigori frequenti e qualche episodio destinato a far discutere. Al monitor ci sarà Maresca, altro volto noto, con un rapporto recente meno benevolo in questa stagione. In un turno di Serie A che si preannuncia denso di incroci delicati e tensioni di classifica, ogni dettaglio può pesare: anche chi fischia, e chi osserva dallo schermo, rischia di finire sotto i riflettori tanto quanto i protagonisti in campo.

Parma-Juve, arbitra Fourneau

Il bilanciao di Fourneau con la Juve in Serie A sorride, ma non a 32 denti: 4 vittorie e un solo pareggio contro il Crotone, nella partita d'esordio di Chiesa macchiata da un cartellino rosso. Un'espulsione esagerata per un fallo a gamba tesa su Cigarini, ma senza la volontà di far male. Il bianconero arrivava in corsa su una palla vagante, ruotando il piede destro verso l’esterno, dando così l’impressione di voler andare a contrasto con l’interno. Cigarini, in scivolata, arriva in anticipo proprio all'ultimo istante: non trovando la palla, Chiesa colpisce la gamba. Il giallo sarebbe stata la decisione più corretta, il rosso invece decisamente sproporzionato, proprio per il movimento del piede di Chiesa.

Il direttore di gara della sezione di Roma 1 ha arbitrato anche tre match di Coppa Italia dei bianconeri: due terminati con un successo e uno con la clamorosa eliminazione ai rigori contro l'Empoli nella passata stagione ai quarti di finale. Con lui a dirigere il match spesso capita un rigore: 4 per la Vecchia Signora e 2 per gli avversari; solo in due circostanze non è stato mai fischiato un penalty.

Il Var di Parma-Juve

Al monitor per la sfida del Tardini ci sarà Maresca della sezione di Napoli. Con lui al Var la Juve ha collezionato 6 vittorie e 2 sconfitte, entrambe in questo campionato: prima con il Como e poi con l'Empoli. Non porta quindi molto fortuna, almeno questo anno. In campo il direttore di gara ha incontrato per 19 volte la Vecchis Signora: 13 le vittorie per i bianconeri, 2 i pareggi e 4 le sconfitte con il fischietto classe 1981. Tra queste partite figura anche la finale di Coppa Italia del 2024, con la Juve, in quel momento allenata da Allegri, che trionfò per 1-0 con l'Atalanta. Tra i precedenti c'è anche un curioso caso: l'arbitro napoletano, infatti, è stato il primo a concedere un rigore con l'ausilio del VAR, il 19 agosto del 2017. La partita era Juventus-Cagliari e Maresca fu richiamato al monitor per visionare un contatto in area tra Alex Sandro e Cop, attaccante rossoblù. Dal dischettò poi andò Farias, che però si fece ipnotizzare da Buffon. 

Serie A, le designazioni del 23° turno

LAZIO – GENOA     

Venerdì 30/01 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – ZINGARELLI

IV: DIONISI

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA

 

PISA – SASSUOLO    

Sabato 31/01 h. 15.00

ARENA

BAHRI – DI GIOIA

IV: MARIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

 

NAPOLI – FIORENTINA     

Sabato 31/01 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO

 

CAGLIARI – H. VERONA    

Sabato 31/01 h. 20.45

BONACINA

PERROTTI – ZEZZA

IV: DOVERI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

 

TORINO – LECCE    

h. 12.30

SOZZA

BACCINI – COSTANZO

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

 

COMO – ATALANTA    h. 15.00

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCON

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

 

CREMONESE – INTER    

h. 18.00

MASSA

PERETTI – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

 

PARMA – JUVENTUS    

h. 20.45

FOURNEAU 

ROSSI M. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: MARESCA

AVAR: GARIGLIO

 

UDINESE – ROMA    

Lunedì 02/02 h. 20.45

SACCHI J.L. (foto)

DEI GIUDICI – MORO

IV: AYROLDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARESCA

 

BOLOGNA – MILAN      

Martedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI C.– CAVALLINA

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI

