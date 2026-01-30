Juve, Kolo Muani non si muove dal Tottenham: si riapre la pista Zirkzee e spunta un nome da sogno

Da Mateta a Benzema, gli altri nomi

Prospettive che sarebbero sicuramente corte per Jhon Duran, punta del Fenerbahce, da cui Ottolini ha chiesto e ottenuto informazioni pure in sede di trattativa per En-Nesyri. Sembra una vita fa, vero? Invece è stato giusto qualche giorno, in cui il campo ha preso il suo legittimo spazio, in cui la Juve stava - anche lì - assorbendo i colpi del no del Crystal Palace per Mateta. A proposito di quest’ultimo: sarebbe stato fondamentale, il suo approdo al Tottenham per liberare Kolo. Invece non è stato così. Perché il Nottingham Forest, dopo aver preso Lucca, sta cercando di chiudere velocemente anche per lui. E per tanti soldi. Quelli che la Juventus non ha messo sul piatto e che invece sarebbero stati oltremodo necessario. Ma gennaio è così, è sempre stato così, ed è stato detto persino a Luciano Spalletti, che di quel bisogno non ha fatto manifesto pubblico, però privato sì. Eccome. Magari avrà sorriso alla notizia delle difficoltà per Kolo, da fatalista qual è. O magari si sarà rituffato su profili, situazioni, possibili soluzioni. Una più delle altre farebbe gola, anche solo per il nome: Karim Benzema si è liberato dall’Al-Ittihad causa mancato accordo con il rinnovo. Un ultimo giro di giostra a Torino non sarebbe mica male.