Pugni, sputi e insulti razzisti: per Boga la Juve è la fine di un incubo. Perché non giocava a Nizza

La Juventus piazza un colpo a sorpresa nelle battute finali del mercato invernale, assicurandosi Jeremie Boga. L’esterno offensivo francese arriva dal Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 5 milioni di euro. Un’operazione nata nelle ultime ore e chiusa rapidamente, con il giocatore già a Torino per sostenere le visite mediche. Per Boga si tratta di un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Sassuolo e Atalanta. Un trasferimento che va oltre il campo e assume il sapore di una rinascita personale. Alle spalle, infatti, ci sono mesi durissimi, segnati da un episodio traumatico che lo ha allontanato dal calcio giocato ed è la risposta alla domanda dei tifosi del perché non giocasse dal 30 novembre.
Cos’è successo a Boga a Nizza
La vicenda che ha cambiato la stagione di Jeremie Boga risale al rientro dalla trasferta di Lorient, persa dal Nizza in un momento delicato del campionato. Al ritorno in città, la squadra è stata accolta da centinaia di ultrà, protagonisti di una contestazione violenta e fuori controllo. A farne le spese soprattutto due giocatori: Boga e Terem Moffi. I due sarebbero stati colpiti fisicamente, riportando colpi alla testa e bersagliati da sputi, oltre a subire insulti pesanti, anche di matrice razzista. Un’aggressione scioccante che ha fatto rapidamente il giro del mondo. Un episodio che ha lasciato segni profondi e che ha sollevato interrogativi seri sulla sicurezza garantita dal club ai propri tesserati.
Perché Boga non gioca dal 30 novembre
Dopo quell’aggressione, a Jeremie Boga sono stati prescritti cinque giorni di ITT, una prognosi di inabilità temporanea al lavoro. Le conseguenze non sono state solo fisiche, ma soprattutto psicologiche. Da quel momento, il giocatore non è più sceso in campo, fermandosi di fatto dal 30 novembre. Boga e Moffi hanno deciso di sporgere denuncia contro i responsabili, aprendo una battaglia legale che ha coinvolto anche il club. I due calciatori hanno chiesto la risoluzione dei contratti nel corso di una riunione del comitato legale della Ligue 1. Un tentativo di conciliazione non andato a buon fine, con le posizioni di club e giocatori rimaste distanti. Il Nizza ha sempre sostenuto di non aver avuto responsabilità in termini di sicurezza.
La condanna del Nizza e del sindacato
Il club francese, pur difendendo il proprio operato, ha comunque preso posizione pubblicamente contro quanto accaduto. In una nota ufficiale, il Nizza ha dichiarato: "Gli incidenti accaduti durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri della squadra sono stati presi di mira. Il Nizza offre loro tutto il proprio sostegno e condanna questi atti con la più grande fermezza". Anche il sindacato dei calciatori è intervenuto con parole durissime, definendo l’episodio una "violenza intollerabile che non possono essere generate da alcuna frustrazione sportiva". La vicenda ha acceso il dibattito sulla tutela dei giocatori e sulla gestione dell’ordine pubblico in Francia. Boga e Moffi avevano valutato anche il ricorso al Tribunale del Lavoro. L’uscita dal Nizza, però, potrebbe ora chiudere definitivamente questo capitolo.
La Juventus e l’inizio di una nuova fase
L’approdo di Jeremie Boga alla Juventus, dove ritrova come compagno anche Thuram, rappresenta molto più di un semplice trasferimento. Per il classe 1997 è la fine di un incubo e l’opportunità di ritrovare serenità in un ambiente nuovo. A Torino troverà un contesto strutturato e un progetto che punta a magari a rilanciarlo. Dal punto di vista tecnico, Boga offrirà un’alternativa a Kenan Yildiz, ma potrà essere impiegato anche da trequartista o seconda punta. Resta da valutare la sua condizione fisica e mentale dopo un lungo stop. La Juventus, però, ha deciso di credere nel suo talento. Per Boga si apre una nuova vita, con l’obiettivo di tornare protagonista e lasciarsi alle spalle mesi difficili. Una scommessa che può diventare un riscatto, dentro e fuori dal campo.
