Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve: cresciuto al City e pronto per la Next Gen

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani, confermando una strategia sempre più orientata al futuro e ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica: Yildiz il più rappresentativo in tal senso, giocatore seguito e strappato a un altro top club europeo. Oppure Licina arrivato proprio in mattinata al J Medical. In quest’ottica si inserisce l’arrivo di Justin Oboavwoduo, attaccante formatosi nel prestigioso settore giovanile del Manchester City. Un profilo ancora lontano dai riflettori del grande pubblico, ma già molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Tecnica, velocità e intelligenza calcistica sono le qualità che lo rendono uno dei prospetti più intriganti della sua generazione. La Juve lo considera un investimento mirato, capace di rafforzare il progetto a lungo termine.
Chi è Justin Oboavwoduo
Justin Oboavwoduo è un attaccante inglese nato il 23 agosto 2006 a Manchester. Cresciuto in uno dei contesti calcistici più evoluti d’Europa, ha sviluppato fin da giovanissimo una mentalità orientata al gioco offensivo e al dominio del pallone. È un calciatore moderno, dinamico, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Può agire da punta centrale, da esterno offensivo o alle spalle dell’attaccante, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra. La sua formazione nel City gli ha permesso di affinare tecnica, letture di gioco e capacità di muoversi tra le linee. Oboavwoduo è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dall’academy negli ultimi anni. Un talento ancora in fase di esplosione, ma con basi già molto solide.
La carriera tra Manchester City e nazionale
Il percorso di Oboavwoduo inizia molto presto all’interno dell’Academy del Manchester City, dove entra all’età di otto anni. Qui cresce seguendo un metodo basato su possesso palla, intensità e qualità tecnica. Stagione dopo stagione scala tutte le categorie giovanili, distinguendosi per continuità e capacità di incidere nei momenti chiave. Arriva così a giocare stabilmente con l’Under 21, confrontandosi con un livello competitivo sempre più alto. Parallelamente, il suo talento viene riconosciuto anche a livello internazionale. Justin veste la maglia dell’Inghilterra in tutte le selezioni giovanili, dall’U16 fino all’U20. Partecipa a tornei prestigiosi come l’Europeo Under 17 e il Mondiale U17, accumulando esperienza contro i migliori coetanei del panorama mondiale.
Caratteristiche tecniche e fisiche
Oboavwoduo incarna perfettamente il profilo dell’attaccante moderno. Non è un centravanti statico, ma un giocatore che ama muoversi su tutto il fronte offensivo. La sua tecnica di base è di alto livello, con un controllo di palla pulito e un dribbling rapido nello stretto. È particolarmente efficace quando attacca la profondità, grazie a una buona accelerazione e a tempi di inserimento intelligenti. Fisicamente è agile e coordinato, qualità che gli consentono di cambiare direzione con facilità e creare superiorità numerica. Un altro aspetto importante è la lucidità sotto porta: sa scegliere la soluzione giusta e finalizzare con freddezza. Inoltre, la sua visione di gioco gli permette di servire assist e partecipare attivamente alla manovra.
I numeri con il Manchester City
Le prestazioni di Oboavwoduo nelle competizioni giovanili del Manchester City raccontano molto del suo potenziale. Nella stagione 2025/26 si è diviso tra Under 21, Youth League ed EFL Trophy, trovando spazio con continuità. In 19 presenze complessive ha messo a referto 6 gol e 5 assist, numeri significativi considerando il livello delle competizioni affrontate. Non si tratta solo di statistiche, ma di reti spesso decisive, arrivate in partite equilibrate o contro avversari ben organizzati. La sua capacità di incidere sia come finalizzatore sia come rifinitore lo ha reso un punto di riferimento offensivo per le squadre giovanili del City. Un rendimento costante che ha attirato l’attenzione di diversi club europei.
La nuova avventura alla Juventus
La Juventus vede in Justin Oboavwoduo un profilo perfetto per il proprio progetto di crescita. Un giocatore giovane, formato in un grande club e con ampi margini di miglioramento. L’idea è quella di inserirlo gradualmente nel mondo bianconero, partendo dalla Next Gen per accompagnarlo passo dopo passo verso il calcio dei grandi. La sua versatilità offensiva si sposa bene con le esigenze tattiche della Juve, sempre attenta a costruire giocatori completi e intelligenti. Investire su Oboavwoduo significa anticipare la concorrenza e puntare su un talento internazionale prima della sua definitiva esplosione. Una scommessa sul futuro, con l’obiettivo di trasformare un prospetto di valore in una risorsa concreta per la prima squadra.
