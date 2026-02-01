Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve: cresciuto al City e pronto per la Next Gen

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani, confermando una strategia sempre più orientata al futuro e ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica: Yildiz il più rappresentativo in tal senso, giocatore seguito e strappato a un altro top club europeo. Oppure Licina arrivato proprio in mattinata al J Medical . In quest’ottica si inserisce l’arrivo di Justin Oboavwoduo , attaccante formatosi nel prestigioso settore giovanile del Manchester City . Un profilo ancora lontano dai riflettori del grande pubblico, ma già molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Tecnica, velocità e intelligenza calcistica sono le qualità che lo rendono uno dei prospetti più intriganti della sua generazione. La Juve lo considera un investimento mirato, capace di rafforzare il progetto a lungo termine.

Chi è Justin Oboavwoduo

Justin Oboavwoduo è un attaccante inglese nato il 23 agosto 2006 a Manchester. Cresciuto in uno dei contesti calcistici più evoluti d’Europa, ha sviluppato fin da giovanissimo una mentalità orientata al gioco offensivo e al dominio del pallone. È un calciatore moderno, dinamico, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Può agire da punta centrale, da esterno offensivo o alle spalle dell’attaccante, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra. La sua formazione nel City gli ha permesso di affinare tecnica, letture di gioco e capacità di muoversi tra le linee. Oboavwoduo è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dall’academy negli ultimi anni. Un talento ancora in fase di esplosione, ma con basi già molto solide.

La carriera tra Manchester City e nazionale

Il percorso di Oboavwoduo inizia molto presto all’interno dell’Academy del Manchester City, dove entra all’età di otto anni. Qui cresce seguendo un metodo basato su possesso palla, intensità e qualità tecnica. Stagione dopo stagione scala tutte le categorie giovanili, distinguendosi per continuità e capacità di incidere nei momenti chiave. Arriva così a giocare stabilmente con l’Under 21, confrontandosi con un livello competitivo sempre più alto. Parallelamente, il suo talento viene riconosciuto anche a livello internazionale. Justin veste la maglia dell’Inghilterra in tutte le selezioni giovanili, dall’U16 fino all’U20. Partecipa a tornei prestigiosi come l’Europeo Under 17 e il Mondiale U17, accumulando esperienza contro i migliori coetanei del panorama mondiale.