Pagelle Juve: colonna Bremer, rivoluzione McKennie, David sa giocare. Cambiaso, puoi fare solo così…

Dopo il pareggio in Champions League contro il Monaco, la Juve di Spalletti riparte da una vittoria in campionato. E che vittoria ! Ben quattro i gol che la squadra bianconera ha rifilato al Parma dell'ex Cuesta: doppietta di Bremer , rete del solito McKennie e poker di David . Non solo gol, va anche sottolineata la prestazione della Vecchia Signora che ha ritrovato energia e non solo da quando sulla panchina c'è il tecnico di Certaldo.

Di Gregorio 7

La frustate di Valeri, Oristanio e Pellegrino non sono banali, lui risponde con la solita reattività. Per rendimento, ormai, è nella top 3 della Serie A.

Kalulu 7

Il modo in cui pennella il cross per il gol di McKennie è la sua vittoria totale. Bravo a conquistare credibilità in un ruolo non proprio nelle sue corde. Deschamps prende appunti per i Mondiali.

Bremer 7.5

Gleison è presenza. È certezza. È la forza della Juve, la solidità, il punto fermo. L'anno scorso è mancato terribilmente. Con lui in campo la tranquillità è di casa. La zuccata del vantaggio, unita alla zampata del 3-1 che di fatto chiude tutto, emblema del suo momento e della sua importanza.