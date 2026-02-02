Rugani, ciao Juve: le cifre del prestito alla Fiorentina e come scatta l'obbligo

"Juve, da bambino..."

Da lì, la presa di posizione contro il club e la successiva richiesta di risoluzione del contratto che hanno portato l’ivoriano a restare lontano dal campo per due mesi. Dettagli che hanno facilitato e non poco la trattativa tra Nizza e Juventus per il suo passaggio in bianconero: 6 mesi di prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Cifra risicata se si considera che giusto un paio di estati fa i francesi hanno versato nelle casse della Dea la bellezza di 18 milioni di euro per assicurarsene il cartellino. Ieri, le visite mediche e la firma in sede del contratto che, in caso di riscatto, lo legherà alla Juventus fino al giugno del 2027. «Quando ero bambino sognavo di poter giocare per un club grande come la Juventus - le prime parole dell’ex Nizza ai microfoni del club -. Non vedo l’ora di iniziare. Penso di star attraversando il periodo di piena maturità della mia carriera. Sono venuto qua per aiutare con le mie qualità una squadra che ha già giocatori molto forti. Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio».