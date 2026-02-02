Licina, ufficiale alla Juve: le tappe alla Yildiz e i dettagli del contratto

Licina alla Juve: il comunicato

"Adin Licina è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Nato a Monaco di Baviera, Licina arriva dal Bayern Monaco, con cui ha completato tutto il percorso nelle giovanili, formandosi come uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile europeo. In questa prima parte di stagione ha collezionato con la maglia della squadra tedesca 20 presenze fra competizione nazionale e Youth League, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist, dimostrando sia capacità di finalizzazione sia abilità nel mettere a proprio agio i compagni. Benvenuto alla Juventus, Adin!" - con questa nota ufficiale, i bianconeri hanno presentato il giovane calciatore.

La Next Gen e le tappe alla Yildiz

La sua avventura in bianconero si sfumerà di arancione, il colore della Next Gen. Agli ordini di mister Brambilla, proverà a mettersi in mostra nella seconda squadra, facendosi le ossa in Serie C. Un periodo di ambientamento necessario e dal quale anche lo stesso Yildiz è passato, partendo dalla Primavera, passando brevemente dalla Next Gen, fino a farsi spazio in prima squadra. Le porte, però, restano scorrevoli: passa tutto dai piedi e dalla testa di Licina nella speranza, certo, di costruire la propria strada, ma che possa essere parallela a quella che ha portato Yildiz in cima.

