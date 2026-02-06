Il gong finale e le paure dei tifosi Juve che diventano realtà: Spalletti lo aveva detto…

A Bergamo si sono materializzate le paure che i tifosi bianconeri hanno cominciato a percepire lunedì alle ore 20, quando la sessione di mercato invernale della Juventus si è conclusa senza il centravanti, dunque senza esaudire la specifica ed esplicita richiesta, non certo l’unica ma di sicuro la principale, di Luciano Spalletti. Che aveva bisogno di un centravanti con caratteristiche differenti da quelli in rosa e che non è arrivato, perché – è la solita filastrocca di quando la volpe non riesce ad arrivare all’uva – “piuttosto che una soluzione di emergenza o un rincalzo, meglio rimanere così come si è”. Peccato però che con l’Atalanta la mancanza del vero 9 si sia sentita, eccome: uno che aiuti la squadra a salire, che difenda il pallone, che faccia a sportellate e, soprattutto, uno che la butti dentro quando è il momento giusto. Con Scamacca a maglie invertite forse sarebbe andata diversamente, però con i se e con i ma la storia non si scrive. Piuttosto ormai non ha nemmeno più senso guardarsi alle spalle: il mercato è chiuso e un obiettivo stagionale è ormai bello che andato.